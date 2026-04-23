यूपी के मिर्जापुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाकू ट्रक ने मारी टक्कर, लगी आग, 11 की मौत

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में दर्दनाक हादसे की खबर सामने आयी है. बुधवार (22 अप्रैल) की देर रात ड्रमंड गंज घाटी में बड़का मुड़ान के पास भीषण सड़क हादसा हुआ. चना लेकर मध्य प्रदेश के तरफ से आ रही ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मारी. इसके बाद कार में लगी भीषण आग लग गई. 11 लोगों की मौत हो गई.

एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि ट्रक ने ब्रेक फेल के कारण टक्कर मारी. सबसे पहले ट्रक ने दूसरे ट्रक को टक्कर मारी. इन दोनों ट्रक के बीच ऑल्टो कार फंस गई. फिर बोलेरो को टक्कर लगी. इसके बाद बोलेरो में आग लग गई.