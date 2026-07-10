अयोध्या में CM योगी बोले- हनुमानगढ़ी में पढ़वाई थी नमाज, जामा मस्जिद में हनुमान चालीस कराएंगे?

राम मंदिर दान चोरी विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग जो आस्था की बात करते हैं. इन्होंने तो हमारे पवित्र हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने का काम किया था. क्या कभी कोई जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसा कर पाएगी, फिर हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का काम कौन करवा रहा था?

सीएम योगी ने कहा कि इन्होंने हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप किया था, हमने अयोध्या को सांस्कृतिक राजधानी की फिर से स्थापना की. 2017 से पहले आप जाते थे, लोग आपको शक की निगाहों से देखते थे.

सीएम योगी ने कहा प्रभु श्रीराम की कृपा और पवनसुत हनुमान जी का भी असीम आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो अयोध्या के सारे काम अपने आप बढ़ते दिखाई देता है. कोई सोचता था, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाएगा. ये समाजवादी पार्टी के लोग विरोध करते थे, एयरपोर्ट के नाम पर गुमराह करते थे, आज महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सभी प्रमुख शहरों के साथ जुड़ चुका है.

भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया- सीएम योगी

अयोध्या में रैन बसेरा निषादराज गुह के नाम पर हो गया उनको यही बुरा लगता है कि निषादराज के नाम पर वो नहीं कर पाए. हमने तो यहां किया ही साथ ही श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज के मिलन की भव्य प्रतिमा बनवा कर रखा है, जिसको तुम कब्जा करवा रहे थे. वक्फ के नाम पर कब्जा करवा रहे थे, यही अंतर है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मंदिर निर्माण में बाधा खड़ी की, राम के नाम पर प्रश्न खड़ा किया, रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, अयोध्या के नाम पर पहचान का संकट खड़ा किया. डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, कोई रोक नहीं पाया.

एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि अच्छा विधायक चुना तो विकास दौड़ता हुआ दिखाई देता है, विकास चर्म पर दिखाई देता है. विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए में खुद आगे आया हूं. मुझे 19 जून को रुधौली में आने का अवसर मिला था. विकास की योजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो पहले असंभव था आज इन जनप्रतिनिधियों की वजह से संभव हो गया है. आप तो जानते ही हैं, एक लंबे समय तक हमारी अयोध्या उपेक्षित रही. न बिजली, न सड़क, बगल में मां सरयू बह रही थी और अयोध्या इससे वंचित थी.

सूर्यवंश की राजधानी है अयोध्या- सीएम योगी



मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या सोलर सिटी है, सूर्यवंश की राजधानी है. नए घाट से लेकर गुप्तार घाट तक घाटों की एक शृंखला, गुप्तार घाट जो पहले उपेक्षित था, अब सुंदर हो गया है. सूरज कुंड का हमने पुनर्रुद्धार किया है, मनसा साफ हो तो कार्य अपने आप होते हैं। नीति स्पष्ट हो तो नियंता सहयोग करता है, आज ये अयोध्या में दिखाई देता है.

बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 432 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाली 217 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया. इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने सपा-कांग्रेस पर जमकर बोला.

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