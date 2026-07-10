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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'एसपी नहीं गुंडा है', मेरठ में पुलिस के थप्पड़कांड पर भड़के कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम

'एसपी नहीं गुंडा है', मेरठ में पुलिस के थप्पड़कांड पर भड़के कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम

UP News in Hindi: मेरठ में एसएसपी अविनाश पांडे के थप्पड़कांड को लेकर कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने तीखा हमला किया है. उन्होंने एसएसपी को गुंडा बताया और कहा कि वो दलितों से नफरत करता है.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 10 Jul 2026 12:43 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रदर्शनकारियों पर एसएसपी अविनाश पांडेय के थप्पड़ बरसाने वाले मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है. विरोधी दलों ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए हैं वहीं इस पूरे विवाद पर यूपी में कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम का भी बड़ा बयान सामने आया हैं उन्होंने एसएसपी को गुंडा बताया और कहा कि वो एसपी में दलितों के प्रति नफरत भरी हुई है इसलिए उसने थप्पड़ बरसाए. 

उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए एसपी  अविनाश पांडेय के थप्पड़कांड पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि "वो एसपी नहीं गुंडा है..दलित विरोधी है..मुस्लिम विरोधी है और संविधान विरोधी है.". उन्होंने कहा कि रवि गौतम दलित है इसलिए वो थप्पड़ मार रहा है. इस एसपी के अंदर नफरत भरी हुई है. इस एसपी को तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए और गिरफ्तार करके पूछताछ होनी चाहिए. 

एसएसपी के थप्पड़कांड पर उठाए सवाल

कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर जाएगी. यह वही अधिकारी है जिसने कहा था कि ईद पर जो नमाज पढ़ने सड़क पर आएगा, उसको बंद करूंगा, उस पर मुकदमा दर्ज करूंगा और पासपोर्ट भी रद्द करूंगा. यह वही अधिकारी है जिसने फिल्म 'धुरंधर' को दो सिनेमा हॉल बुक करके दारोगाओं को दिखाया था. जो हिंदू-मुसलमान करने वाली फिल्म है.

अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा

एसपी थप्पड़कांड को लेकर विरोधी दल प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं. इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा राज में पुलिस अन्याय का रिकॉर्ड तोड़ रही है. मेरठ में दलित समाज की बेटी ललिता गौतम के लिए न्याय की आवाज़ उठाने पर प्रहार और लाठी चार्ज बेहद निंदनीय है. उनकी पुलिस से उम्मीद करना बेमानी है. 

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बता दें कि बुधवार को मेरठ की 20 वर्षीय दलित छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की माँग और आरोपी के ख़िलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाने की माँग को लेकर दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान एसएसपी अविनाश पांडेय का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो प्रदर्शनकारियों पर थप्पड़ बरसाते हुए दिख रहे हैं. जिसके बाद इसे लेकर बवाल तेज हो गया है. आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी एसएसपी पर कार्रवाई की माँग की है. 

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About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 10 Jul 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Rajendra Pal Gautam UP NEWS Meerut News SSP Avinash Pandey
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