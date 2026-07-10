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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMoradabad News: मुरादाबाद में मां-बेटे की गला रेतकर हत्या, पहचान छिपाने के लिए जलाया चेहरा; पति और जेठ पर शक

Moradabad News: मुरादाबाद में मां-बेटे की गला रेतकर हत्या, पहचान छिपाने के लिए जलाया चेहरा; पति और जेठ पर शक

Moradabad News In Hindi: पाकबड़ा थाना क्षेत्र में मां-बेटे की हत्या के शव का चेहरा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, पुलिस को पति और जेठ पर शक है. आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है.

Written By : उबैदुर्रहमान |  Updated at : 10 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से मां-बेटे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिले के पाकबड़ा थाना क्षेत्र में आरोपियों ने हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए शव का चेहरा जला दिया. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का अपने पति से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वह अपने पति से 2 साल से अलग रह रही थी.

पुलिस की जांच में घटना की वजह घर की संपत्ति बेचने को लेकर सामने आ रही है, पुलिस ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है. पुलिस को शक है कि घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मृतका का पति है, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है. पुलिस को महिला के एक परिचित पर भी शक है जो महिला के संपर्क में था. आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं.

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चेहरा छिपाने के लिए जलाया शव

दरअसल, घटना पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मोढ़ा तैय्या गांव की है, बीते बुधवार की सुबह पाकबड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि लल्लू सिंह के गन्ने के खेत में महिला का शव पड़ा हुआ है.पुलिस ने पाया कि महिला की गला रेतकर हत्या की गई है और महिला के चेहरे को जलाकर पहचान छुपाने की कोशिश की गई. घटना की जांच के लिए मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया.

घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर मिला बच्चे का शव

इसी तरह गुरुवार को घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर खेत में 10 साल के बच्चे का शव मिला, बच्चे की हत्या गला घोंटकर की गई. डबल मर्डर की घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोरेंसिक टीम ने मोके से साक्ष्य जुटाए हैं.

महिला ने की थी दूसरी शादी

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मृतक महिला की शिनाख्त सीमा पत्नी जसराम निवासी मोढ़ा तैय्या के रूप में हुई है और मृतक बच्चा भी सीमा का बेटा अंकुश है. महिला की एक शादी पहले हो चुकी थी, महिला के 2 बच्चे हैं एक बच्चा पहले पति से है और दूसरा बच्चा जसराम का है.  दोनों का शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है.

पति और जेठ का नाम आया सामने

उन्होंने बताया कि घटना की वजह जमीन बेचने को लेकर सामने आ रही है, घटना कारित करने में पति जसराम और जेठ जयरकम का नाम प्रकाश में आया है, दोनों ही आरोपी फरार हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया गया है, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

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About the author उबैदुर्रहमान

उबैदुर्रहमान, एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ और सक्रीय टीवी पत्रकार व ग्राउंड रिपोर्टर हैं. पिछले 20 वर्षों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल और उत्तराखण्ड की राजनितिक,  आपराधिक, वाइल्ड लाइफ, सामाजिक, सांस्कृतिक  और इन्वेस्टिगेटिव ख़बरों को कवर कर रहे हैं. ABP न्यूज़ से पहले ये कई बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. इन्होंने बैचलर ऑफ साइंस के बाद टीवी पत्रकारिता एवं प्रसारण में डिप्लोमा और जामिया उर्दू अलीगढ़ से अदीब-ए-कामिल किया है.
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Published at : 10 Jul 2026 12:46 PM (IST)
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