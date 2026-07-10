'बस्ती में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे लोग, सैफई में...' सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बस्ती में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे लोग, सैफई में...' सीएम योगी ने हर्रैया में सपा पर साधा निशाना

'बस्ती में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे लोग, सैफई में...' सीएम योगी ने हर्रैया में सपा पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने हर्रैया में एक कार्यक्रम के दौरान सैफई महोत्सव का भी जिक्र किया.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 10 Jul 2026 01:41 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती के हर्रैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. सीएम योगी ने हर्रैया विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बस्ती में लोग बिजली के तार पर कपड़े सुखाते थे क्योंकि बिजली नहीं आती थी. तो लोग सोचते थे कपड़े ही सुखा लेते हैं. सीएम ने कहा कि एक ओर बस्ती के लोग तरसते थे दूसरी ओर सैफई में नाच गाना होता था. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनसे बेटियां घबराने लगें उनकी तुलना सभ्य मानवों से नहीं हो सकती है. पुलिस डरी रहती थी. आज पुलिस के डंडे से भय रहता है. बस्ती में दंगा होता था. दुर्गापूजा, रामनवमी के समय दंगा. मुझे परशुरामपुर में आना पड़ा था. सपा सरकार में यहां दलितों की बस्ती जला दी गई थी, तब मुझे आना पड़ा था.

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सीएम योगी ने इस दौरान हर्रैया के विधायक अजय सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि आपने अच्छा विधायक चुना तो अच्छा विकास हुआ है. पिछले 9 वर्ष में यहां आजादी के बाद सबसे ज्यादा विकास हुआ. कप्तानगंज में साल 2017 से 22 तक विकास हुआ लेकिन बाद में सपाईयों ने विकास में रुचि नहीं ली. ये लोग कब्जा करने में माहिर होते हैं.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर अच्छे लोगों को चुनकर नहीं भेजा जाएगा तो विकास संभव नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा तक को रोका जाता था और तपसी धाम जैसे धार्मिक स्थल उपेक्षा का शिकार थे, जबकि उनकी सरकार ने लगभग 1500 मंदिरों के पुनरुद्धार का काम कराया है. 

सीएम योगी ने कहा कि पहले कब्रिस्तानों के नाम पर जमीनों पर कब्जा होता था, लेकिन अब आस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सपा शासन में शिक्षा और विकास प्राथमिकता में नहीं थे, आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती थी, बिजली व्यवस्था बदहाल थी और विकास केवल सैफई तक सीमित था.

राम मंदिर निर्माण में सपा सबसे बड़ी बाधा- योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा समाजवादी पार्टी ही थी. उन्होंने कहा कि सपा के नेताओं ने कभी कहा था कि राम मंदिर बनेगा तो 'लहू बहेगा' और रामगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़वाने जैसा काम भी उनके शासन में हुआ. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सपा सरकार में हर वर्ग परेशान था, जबकि उनकी सरकार किसानों, बटाईदारों और दुर्घटना के पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास और सुशासन के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्ष की रुचि विकास में नहीं बल्कि व्यवस्था को कमजोर करने में रही है.

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कहा जाता था, 'देख सपाई, बिटिया घबराई', लेकिन आज प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू की स्थिति समाप्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अब महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को पता है कि अगले चौराहे पर 'यमराज उनका इंतजार कर रहे हैं', इसलिए अपराधियों में कानून का भय है.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 10 Jul 2026 01:23 PM (IST)
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