'बस्ती में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाते थे लोग, सैफई में...' सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना

उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती के हर्रैया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. सीएम योगी ने हर्रैया विधानसभा में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बस्ती में लोग बिजली के तार पर कपड़े सुखाते थे क्योंकि बिजली नहीं आती थी. तो लोग सोचते थे कपड़े ही सुखा लेते हैं. सीएम ने कहा कि एक ओर बस्ती के लोग तरसते थे दूसरी ओर सैफई में नाच गाना होता था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनसे बेटियां घबराने लगें उनकी तुलना सभ्य मानवों से नहीं हो सकती है. पुलिस डरी रहती थी. आज पुलिस के डंडे से भय रहता है. बस्ती में दंगा होता था. दुर्गापूजा, रामनवमी के समय दंगा. मुझे परशुरामपुर में आना पड़ा था. सपा सरकार में यहां दलितों की बस्ती जला दी गई थी, तब मुझे आना पड़ा था.

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सीएम योगी ने इस दौरान हर्रैया के विधायक अजय सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि आपने अच्छा विधायक चुना तो अच्छा विकास हुआ है. पिछले 9 वर्ष में यहां आजादी के बाद सबसे ज्यादा विकास हुआ. कप्तानगंज में साल 2017 से 22 तक विकास हुआ लेकिन बाद में सपाईयों ने विकास में रुचि नहीं ली. ये लोग कब्जा करने में माहिर होते हैं.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर अच्छे लोगों को चुनकर नहीं भेजा जाएगा तो विकास संभव नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के समय 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा तक को रोका जाता था और तपसी धाम जैसे धार्मिक स्थल उपेक्षा का शिकार थे, जबकि उनकी सरकार ने लगभग 1500 मंदिरों के पुनरुद्धार का काम कराया है.

सीएम योगी ने कहा कि पहले कब्रिस्तानों के नाम पर जमीनों पर कब्जा होता था, लेकिन अब आस्था और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सपा शासन में शिक्षा और विकास प्राथमिकता में नहीं थे, आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसती थी, बिजली व्यवस्था बदहाल थी और विकास केवल सैफई तक सीमित था.

राम मंदिर निर्माण में सपा सबसे बड़ी बाधा- योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि राम मंदिर निर्माण में सबसे बड़ी बाधा समाजवादी पार्टी ही थी. उन्होंने कहा कि सपा के नेताओं ने कभी कहा था कि राम मंदिर बनेगा तो 'लहू बहेगा' और रामगढ़ी मंदिर में नमाज पढ़वाने जैसा काम भी उनके शासन में हुआ. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सपा सरकार में हर वर्ग परेशान था, जबकि उनकी सरकार किसानों, बटाईदारों और दुर्घटना के पीड़ितों को 5 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विकास और सुशासन के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्ष की रुचि विकास में नहीं बल्कि व्यवस्था को कमजोर करने में रही है.

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कहा जाता था, 'देख सपाई, बिटिया घबराई', लेकिन आज प्रदेश में दंगे और कर्फ्यू की स्थिति समाप्त हो चुकी है. उन्होंने कहा कि अब महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को पता है कि अगले चौराहे पर 'यमराज उनका इंतजार कर रहे हैं', इसलिए अपराधियों में कानून का भय है.