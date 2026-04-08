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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिर्जापुर: BJP विधायक रत्नाकर मिश्रा कर्मचारियों पर भड़के, बोले- 'बिना लात खाए काम...'

मिर्जापुर: BJP विधायक रत्नाकर मिश्रा कर्मचारियों पर भड़के, बोले- 'बिना लात खाए काम...'

Mirzapur News In Hindi: रत्नाकर मिश्रा बोले कि बिना लात खाए बात बना रहे हो, ग्राम प्रधान और पब्लिक शिकायत कर रही है कि पानी कहीं नहीं आ रहा है. ज्यादा बोलोगे तो बंद कर डंडे से मारेंगे.

By : अनुज श्रीवास्तव, मिर्जापुर | Updated at : 08 Apr 2026 06:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा जल जीवन मिशन के कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां कमियां देख उनका पारा उखड़ गया और उन्होंने नमामि गंगे एडीएम के सामने ही कर्मचारियों को भला-बुरा कहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है.

रत्नाकर मिश्रा बोले कि बिना लात खाए बात बना रहे हो, ग्राम प्रधान और पब्लिक शिकायत कर रही है कि पानी कहीं नहीं आ रहा है. ज्यादा बोलोगे तो बंद कर डंडे से मारेंगे. विधायक का गुस्सा देख अधिकारियों ने 22 तारीख तक सब कुछ सही करने का दावा किया है.

नमामि गंगे योजना का कार्य देखने गए थे विधायक

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को भाजपा विधायक रत्नाकर मिश्रा मिर्जापुर जनपद के कोन ब्लॉक के गोबरहा गांव में नमामि गंगे परियोजना के तहत हर घर नल योजना का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे थे. निरीक्षण के दौरान इलाके के ग्राम प्रधान और पब्लिक ने विधायक से शिकायत किया कि कहीं नल में पानी नहीं आ रहा है. इसी से नाराज होकर जल जीवन मिशन के कर्मचारियों से कहा कहां चले किस गांव में पानी आ रहा है बताया जाए. जल जीवन मिशन के कर्मचारियों ने कहा कि यहां पाइप डैमेज हो गया है, जिसके कारण ऐसा हुआ है. इसी के बाद विधायक रत्नाकर मिश्रा बहुत नाराज हो गए और कहा की इस इलाके में किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है इसे ठीक किया जाए नहीं तो कार्रवाई की जाएगी.

इससे पहले भी हो चुके नाराज

यहां बता दें कि बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा गुस्से के लिए और काम ना पूरा होने पर अधिकारियो की क्लास लगाने में नहीं चूकते. अभी कुछ दिन पहले ही पीपा के पूल के टूटने पर उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियो की क्लास लगाई थी. जिसको लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा था. आरोप लगाया था कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है.

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About the author अनुज श्रीवास्तव, मिर्जापुर

अनुज श्रीवास्तव साल 2005 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ है. अपने पेशे के साथ-साथ उन्हें सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि है.
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Published at : 08 Apr 2026 06:32 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mirzapur News Ratnakar Mishra
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