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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानNEET Paper Leak: बड़ा खुलासा, जयपुर से होकर नासिक से जुड़े तार, सीकर के दो कोचिंग सेंटर पर शक की सुई

NEET Paper Leak: बड़ा खुलासा, जयपुर से होकर नासिक से जुड़े तार, सीकर के दो कोचिंग सेंटर पर शक की सुई

NEET UG 2026 Exam Cancelled: इस मामले में सीकर के दो बड़े कोचिंग सेंटर के नाम आ रहे हैं. एसओजी जांच में हिरासत में लिए गए स्टूडेंट्स के मोबाइल से ये पेपर बेहिसाब बार फॉरवर्ड किया गया.

By : रवि यादव | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 12 May 2026 04:00 PM (IST)
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नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) पेपर लीक के बाद नीट एग्जाम 2026 को कैंसिल कर दिया है. इस बीच ये जानना बेहद अहम है कि आखिर इस पेपर लीक की शुरुआत कहां से हुई. सूत्रों की मानें तो पेपर लीक की शुरुआत जयपुर से पेपर तैयार करने वाली एजेंसी से हुई. इसके बाद सबसे पहले देश में पेपर महाराष्ट्र के नासिक में ये पेपर लीक हुआ. 

कैसे पूरे देश में हुआ पेपर लीक

सूत्रों के मुताबिक नासिक से हरियाणा और वहां से केरल वो तमिलनाड और फिर से ये पेपर सीकर आया. वहीं इस मामले में सीकर के दो बड़े कोचिंग सेंटर के नाम आ रहे हैं. एसओजी जांच में हिरासत में लिए गए स्टूडेंट्स के मोबाइल से ये पेपर बेहिसाब बार फॉरवर्ड किया गया.

ये भी पढ़ें: 'मेरे पापा सब्जी बेचते हैं…', पेपर लीक की खबरों के बाद NEET छात्र का छलका दर्द

जयपुर में छपा था पेपर

एनटीए को कई स्टूडेंट्स द्वारा की गई शिकायत पर एक्शन हुआ. आईबी ने इसे राजस्थान सरकार को भेजा और फिर एसओजी ने जांच शुरू की. वहीं अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी. बता दें कि पेपर बनाने वाली एजेंसी का नाम अभी तक सामने नहीं आया है. राजस्थान के जयपुर में ये नीट का पेपर छपा है.

जल्द होगा नई तारीख का ऐलान

गौरतलब है कि नीट परीक्षा में पूछे गए कई प्रश्न परीक्षा होने से पहले ही लीक होने की बातें सामने आई थी. अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जाएगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा से जुड़े सारे दस्तावेज एवं अन्य जानकारियां सीबीआई के सामने पेश करेंगी. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए 3 मई 2026 को आयोजित नीट (यूजी) 2026 परीक्षा को रद्द करने और परीक्षा दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है. वहीं जल्द ही नई तारीख का ऐलान किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: 'कांग्रेस सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं', राजस्थान में NEET पेपर लीक पर अशोक गहलोत

Published at : 12 May 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
Sikar News RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS NEET UG Exam 2026
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