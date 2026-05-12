उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा के मुगल राजा अकबर को अकेले रावण ने ललकारा वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है. सपा समेत तमाम विपक्षी दल योगी सरकार के मंत्री पर निशाना साध रहे हैं, जिसके बाद अब मंत्री ने अपने बयान पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके भाषण के छोटे से हिस्से को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा रहा है.

दरअसल मंत्री सतीश चंद्र शर्मा बाराबंकी में महाराणा प्रताप के शौर्य और संघर्ष का जिक्र कर रहे थे. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थी, इसी दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि “जब पूरा देश, देश समूचा अकबर को स्वीकार करता था तब एक अकेला रावण उनको ललकारता था, केवल एक अकेला रावण."

यूपी के मंत्री का वीडियो हुआ वायरल

उनके भाषण का यही हिस्सा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद लोग अकबर और रावण के काल को लेकर मंत्री के बयान पर सवाल उठाने लगे. सोशल मीडिया पर इस भी बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली. मंत्री समर्थकों ने उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया.

विवाद बढ़ने पर मंत्री ने दी बयान पर सफ़ाई

विवाद बढ़ने के बाद मंत्री सतीश शर्मा ने अपने बयान पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि उनके भाषण को एडिट कर भ्रामक माहौल बनाया गया है. कुछ लोग राजनीतिक उद्देश्य से इसे वायरल कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर अधूरा वीडियो चलाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है. जिसके बाद उनके एक शब्द को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है.

बता दें कि बाराबंकी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में यूपी सरकार में मंत्री सतीश शर्मा शामिल हुए हैं. इसी दौरान संबोधन में उन्होंने ये बात कही थी. इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा के विधायक पंकज सिंह भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे.