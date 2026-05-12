उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार के कैबिनेट विस्तार में विधायक पूजा पाल को लेकर जगह न मिलने पर बड़ी टिप्पणी की है. प्रयागराज पहुंचे अखिलेश ने कहा कि मेरी अपील है कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए. अखिलेश का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब बीते दिनों मंत्रिमंडल विस्तार में 8 नेताओं ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'यह तो BJP का प्यार था पूजा पाल जी के लिए, या मुख्यमंत्री जी का लगाव, प्यार था पूजा पाल जी के लिए. उन्हीं लोगों से पूछिए. हो सकता है मैं गलत हूं, यहां और भी कुछ लोग हैं, उन्हें लगता था कि वो मंत्री बनेंगी. मैं तो अभी भी अपील करता हूं कि डिप्टी सीएम को हटाकर उन्हें बना देना चाहिए और अगर 3 डिप्टी सीएम हो जाए तो क्या खराब है?'

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चुनाव में कितने महीने बचे हैं... अखिलेश ने कसा तंज

इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि यह सरकार झूठी है. याद कीजिए, एक नौजवान को बांधकर पीटा जा रहा था आपके बगल के जिले में. जब मैंने उस वीडियो को डाला और शिकायत की, तो उसके बाद पुलिस ने क्या किया? वीडियो डिलीट करके उसमें दो मुस्लिमों के नाम डाल दिए. क्या IPS, DGP, पुलिस प्रशासन और सरकार यही रास्ता अपनाएगी कि जब पकड़े जाएं, तो झूठे नाम डाल दिए जाएं?'

अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव में कितने महीने बचे हैं? तीन महीने बाद हम आपके बीच वोट मांगने आएंगे. बरसात में तो कोई काम नहीं होता है. स्टूल वालों के लिए कोई गद्दी तो लगा देते. कोई अच्छा विभाग मिल जाता, जिसमें कुछ लाभ मिल जाता. क्या स्टूल ऐसा ही रखोगे? स्टूल पर बैठने के लिए स्टूल साथ रखोगे बस.