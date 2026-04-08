अमेरिका-ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा. कानपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी. एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्वगुरु होगा लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को मजबूत कर रहा है. अपना भारत विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है. जो विश्वगुरु बनने का सपना था, भारत ने मौका गंवा दिया. अगर इस युद्ध को रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्वगुरु का माना जाता. लेकिन आज हर चीज महंगी हो रही है. एलपीजी लापता गैस है. सिलेंडर को आप नापोगे तो वजन कम निकलेगा. खाद की बोरी में चोरी की तरह लाल वाले सिलेंडर में चोरी हो रही है.

विपक्षी दल सरकार पर हमलावर

दरअसल, अमेरिका-ईरान युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं. इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की सरकार को आड़े हाथों लिया. बता दें कि महायुद्ध के 40वें दिन सीजफायर की घोषणा की गई. ये सीजफायर दो हफ्तों के लिए हैं. अमिरेकी राष्ट्रपति ट्रंप इसे अपनी जीत बता रहे हैं तो वहीं ईरान इसे अपनी जीत कहकर पेश कर रहा है.

सीजफायर के बाद ईरान जश्न में डूबा हुआ है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि हम अपनी शर्तों पर दो हफ्ते के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलेंगे. वहीं सीजफायर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने नया बयान देते हुए कहा कि समझौता नहीं चला तो फिर युद्ध होगा. ईरान का कहना है कि सीजफायर का मतलब जंग खत्म होना नहीं है.

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