मेरठ के शादाब को '10 रुपये वाले बिस्कुट' वीडियो ने बनाया स्टार, रातों-रात मिलियन में फॉलोइंग

कहते हैं कि सोशल मीडिया के दौर में कौन, कब और कैसे फेमस हो जाए, कुछ कहा नहीं सकता है. ऐसा ही कुछ मेरठ के रहने वाले शादाब जकाती के साथ हुआ है, रैपर बादशाह ने एक वीडियो में शादाब की कॉमेडी की नकल की थी. फिर क्या था शादाब की रातों-रात लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि उनके मिलियन फैन्स बन गए.

दरअसल, मेरठ के रहने वाले शादाब जकाती आज सोशल मीडिया पर अपनी देसी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं. सादगी भरे अंदाज और मजेदार डायलॉग्स ने उन्हें लोगों के बीच मशहूर कर दिया है. उनका “10 रुपए वाले बिस्कुट” वाला वीडियो इतना वायरल हुआ कि रातों-रात वे चर्चाओं में आ गए.

टिकटॉक से की थी सफर की शुरुआत

शादाब का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा. एक साधारण परिवार से आने वाले शादाब ने शुरुआत TikTok से की थी. वे गांव की जिंदगी, मजदूरों की बातें और देसी मज़ाक पर छोटे-छोटे वीडियो बनाते थे. शुरुआती दिनों में उन्हें घर और समाज से ज्यादा साथ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी. मेहनत और लगन के दम पर वे लगातार वीडियो बनाते रहे.

शादाब जकाती का देसी अंदाज लोगों को आया पसंद

TikTok बंद होने के बाद शादाब ने YouTube और Instagram पर काम शुरू किया. उनकी देसी भाषा और गांव के माहौल वाले वीडियो लोगों को इतने पसंद आए कि उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में पहुंच गई. एक वक्त ऐसा भी आया जब वे गंभीर बीमारी की वजह से कई महीनों तक बिस्तर पर रहे, लेकिन उन्होंने तब भी वीडियो बनाना नहीं छोड़ा. यही जज़्बा उन्हें आज इस मुकाम तक ले आया.

शादाब जकाती ने साबित किया है कि अगर मेहनत और सच्चाई हो, तो किसी छोटे शहर से निकला कलाकार भी सोशल मीडिया पर बड़ा नाम बना सकता है.

