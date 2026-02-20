हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत थे मौजूद

लखनऊ से मेरठ जा रही वंदे भारत पर पथराव, ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत थे मौजूद

Vande Bharat Train: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे, उस पर हरदोई के कौढ़ा गांव के पास पथराव किया गया.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Edited By: आरती सुमन | Updated at : 20 Feb 2026 07:53 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में लखनऊ से मेरठ आते समय वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया. जिस समय ये घटना हुई ट्रेन में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे. इस ट्रेन से ही वो मेरठ पहुंचे थे. वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हरदोई के कौढ़ा गांव के पास किया गया. ये घटना गुरुवार दोपहर करीब 3:20 बजे की बताई जा रही है. इस पथराव की वजह से ट्रेन की एक खिड़की का शीशा भी टूट गया. घटना की जांच मेरठ में आरपीएफ करेगी. जांच के लिए एक विशेष टीम भी देर रात मेरठ पहुंच रही है. 

घटना के समय ट्रेन में मौजूद मोहन भागवत पूरी तरह सुरक्षित हैं। वह रात करीब 9 बजे मेरठ स्टेशन पर सुरक्षा के बीच उतरे और शताब्दीनगर स्थित माधवकुंज रवाना हो गए वो वही ठहरे हैं। यहां वे 20-21 फरवरी को दो दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वह खिलाड़ियों से और प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे.

 

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Published at : 20 Feb 2026 07:47 AM (IST)
Vande Bharat Train UP NEWS MOHAN BHAGWAT
