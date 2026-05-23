मेरठ: ब्रह्मपुरी थाने में छापा, दरोगा के नाम पर बिचौलिया कर रहा था रिश्वतखोरी, ACB ने दबोचा

मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्रह्मपुरी थाने में छापा मारा. कार्रवाई के दौरान गौरव गर्ग नाम के एक कथित बिचौलिये को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया. बताया जा रहा है कि आरोपी दरोगा वैभव के नाम पर पीड़िता से रिश्वत की रकम वसूल कर रहा था.

पीड़िता ने एंटी करप्शन टीम से रिश्वत मांगने पर की शिकायत

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता फरहीन ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी कि उससे एक मामले में कार्रवाई और राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की और जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ने की योजना बनाई.

बताया गया कि तय योजना के तहत पीड़िता रिश्वत की रकम लेकर पहुंची. जैसे ही गौरव गर्ग ने पैसे लिए, पहले से मौके पर मौजूद एंटी करप्शन टीम ने उसे दबोच लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से ब्रह्मपुरी थाना परिसर और आसपास हड़कंप मच गया. टीम आरोपी को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ के लिए टीपी नगर थाना ले गई. पूछताछ के दौरान गौरव गर्ग की तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों ने उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और सुरक्षा के बीच उससे लगातार पूछताछ की जा रही है.

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मामले में दरोगा वैभव की भूमिका भी जांच के दायरे में

एंटी करप्शन टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या फिर उसके साथ पुलिस विभाग के अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं. मामले में दरोगा वैभव की भूमिका भी जांच के दायरे में आ गई है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इस हाई-प्रोफाइल मामले में एंटी करप्शन विभाग की ओर से मेरठ के टीपी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. घटना के बाद पुलिस महकमे में भी चर्चा तेज हो गई है. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में इस तरह की कार्रवाई से आम जनता का भरोसा बढ़ेगा. फिलहाल एंटी करप्शन टीम पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही कई अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

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