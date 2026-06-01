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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP Weather: यूपी में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, आगरा से लखनऊ तक अलर्ट जारी, 50 की रफ़्तार से चलेंगी हवाएं

UP Weather: यूपी में आज भी जारी रहेगा बारिश का दौर, आगरा से लखनऊ तक अलर्ट जारी, 50 की रफ़्तार से चलेंगी हवाएं

UP Weather: यूपी में बारिश की वजह से मौसम बदल गया है और तापमान में गिरावट आई हैं. मौसम विभाग ने आज भी लखनऊ समेत प्रदेश के 65 से ज्यादा जिलों में बारिश का अलर्ट दिया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 01 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आंधी बारिश और ओलावृष्टि की वजह से तापमान में तेजी से गिरावट आई हैं. जिससे लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली हैं और मौसम सुहाना हो गया है. इस बीच मौसम विभाग ने आज 1 जून को भी राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आज भी बारिश की सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग ने तेज हवाओँ के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान 40-50 किमी की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी. 

यूपी में इन दिनों बारिश की दौर जारी हैं. मई महीने के आखिरी दो-तीन दिन हुई झमाझम बारिश से मौसम पूरी तरह बदल गया है, रविवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक यूपी में भी एक चक्रवाती परिसंचरण बनता नजर आ रहा है. जिससे प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी. लखनऊ समेत प्रदेश के 65 से ज्यादा जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश होगी. 

इन जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

यूपी में आज नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, हापुड़, आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, संभली, बरेली, झांसी, ललितपुर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बहराइच और श्रावस्ती में आज आंधी बारिश की संभावना हैं. 

वहीं राजधानी लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, संत कबीर नगर, मऊ, बलिया, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, मीरजापुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और आसपास के इलाकों में एक या दो जगहों पर बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में 40-50 किमी की रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगी. 

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लखनऊ समेत इन जिलों में छाएं रहेंगे बादल

लखनऊ में आज सुबह से मौसम साफ़ दिखाई दे रहा है लेकिन, दिन बढ़ने के साथ बादलों की आवाजाही का सिलसिला शुरू हो जाएगा. यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. नोएडा-गाजियाबाद से लेकर अयोध्या वाराणसी तक आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. यूपी में 6 जून तक कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी. 

मौसम विभाग के मुताबिक अब प्रदेश में धीरे-धीरे तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा. अगले चार में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी होगी. हालांकि तराई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में कोई बदलाव नहीं होगा इसके बाद धीरे-धीरे 3-5 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी. न्यूनतम तापमान भी बढ़ना शुरू हो जाएगा. 

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Published at : 01 Jun 2026 06:50 AM (IST)
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