इटावा में आंधी-तूफान से बड़ा हदसा, दीवार गिरने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मौत, पति घायल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom प्रशासन ने परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

उत्त प्रदेश के इटावा जिले में रविवार शाम आए तेज आंधी-तूफान और बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया. यहां दीवार गिरने से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं, उसका पति घायल हो गया. दोनों को पास के जिला अस्पताल ले जाया गया.

यह मामला इटावा जनपद के थाना इकदिल इलाके के अंतर्गत केशवपुर कला गांव का है, जहां रविवार शाम आये आंधी-तूफान और बारिश के चलते एक 8 फीट ऊंची दीवार गिरने से आंगनवाड़ी कार्यकत्री विद्यावती की दर्दनाक मौत हो गई है. इस हादसे में पति कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गए है, जबकि मवेशियों की भी दीवार में दबकर मौत हो गई है.

एसजडीएम ने की परिजनों से मुलाकात

इस हादसे की जानकारी मिलते ही सदर एसडीएम विक्रम सिंह राघव, सीओ सिटी अभय नारायण राय, तहसीलदार राजकुमार और इकदिल थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने जिला अस्पताल पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली है. एसडीएम ने परिजनों को हर संभव मदद प्रदान करने की बात कही है.

एसडीएम ने मामले पर जानकारी देते हुए कहा, "लगभग सात बजे की घटना है. केशोपुर कला गांव में के थान एकदिल क्षेत्र को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की दीवार गिरने से मौत हो गई. महिला के शव को पोस्टपार्टम के लिए भेज दिया गया है. महिला की उम्र 59 वर्ष के आसपास है. महिला के पति को भी कुछ चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है. जो भी नियम के अंतर्गत कार्रवाई है वो की जा रही है. प्रशासन की तरफ से जो भी आवश्यक सहायता होती है वो प्रदान की जाएगी."

मृतका के परिजनों ने मामले की दी जानकारी

मृतका के भतीजे मनीष कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा, "दीवार 8 फुट उंची थी और 50 फीट लंबी थी, जो आंधी-तूफान के कारण गिर गई. ये जब गिरी उसमें मेरे ताऊ और ताई दब गए. ताई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ताऊ गंभीर रूप से घायल हो गए. बारिश बहुत तेज थी और ओले पड़ रहे थे तो मदद के लिए आने में देर हो गई. जब वो चिल्लाए तो सभी लोग बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक देर हो गई थी." परिजन ने बताया कि दीवार का अभी निर्माण कार्य चल रहा था.