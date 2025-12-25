उत्तर प्रदेश में पुलिस से अपराधियों की मुठभेड़ की कई खबरें आपने पढ़ी व सुनी होंगी, लेकिन मेरठ से जो खबर सामने आई है, वह हैरान करने वाली है. मेरठ में दबंगों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया गया है, पुलिस कर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया है. इतनी ही नहीं दबंगों ने एक सिपाही निर्वस्त्र कर उसकी बेरहमी से पिटाई की. हालांकि, इस मामले जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को होने पर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को हिरासत में लिया.



दरअसल, यह पूरा मामला मेरठ में मंगलवार देर रात मवाना थाना क्षेत्र से सामने आया है. यहां दबंगों की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस टीम पर आरोपियों और उनके परिवार के लोगों ने हमला बोल दिया. इस दौरान पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा गया. एक सिपाही के तो कपड़े तक उतार लिए गए. घटना के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है.

मारपीट के मामले में पकड़ने गई थी पुलिस

बताया गया कि परीक्षितगढ़ के रामनगर निवासी नितिन पर हमला करते हुए दबंगों ने उसका पैर तोड़ डाला था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में सठला गांव में दबिश दी. इसी दौरान आरोपियों और उनके परिवार के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया. हमले के दौरान पुलिसकर्मियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा गया.

दबंगों ने सिपाही को निर्वस्त्र कर पीटा

इस दौरान सुनील नाम का एक कांस्टेबल हमलावरों के हाथ आ गया. जिसे दबंगों ने नग्न करके बेरहमी के साथ पीटा. उधर, जान बचाकर भागे पुलिसकर्मियों ने मामले की जानकारी अधिकारियों को दी तो हड़कंप मच गया. देर रात कई थानों की पुलिस ने गांव में छापा मारकर अब्दुल कादिर और उसके भाई तलहा सहित रिश्तेदार गुलाब को हिरासत में लिया है. आरोपियों के पास से एक 32 बोर की पिस्टल और हथियार बरामद किए गए हैं. अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.