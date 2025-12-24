उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हुई हिंसा और हिन्दुओं पर अत्याचार का मुद्दा विधानसभा में उठाया. विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन 24 दिसंबर को विधानसभा में सीएम ने कहा कि बांग्लादेश में दलित नौजवान को मारा गया, आप सिर्फ गाजा पर आंसू बहाते हैं. आप वोट बैंक की राजनीति करते हैं.

विधानसभा में आप दलितों को वोटबैंक की निगाह से देखते हैं,इसलिए कुछ बोलते नही. देखिये बांग्लादेश मे एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया. आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी बात पर आंसू बहाते हैं,लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नही निकल रहा है,आपकी जबान सिल चुकी हैं. आप उसको सिर्फ वोटबैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं. यह वो सच्चाई है,यह आपके तुष्टिकरण की नीति है,जिसके कारण बांग्लादेश बना है,अगर बांग्लादेश पाकिस्तान न बना होता तो इस तरह हिंदू नही जलाया जाता,अगर होता तो उसकी क्या दुर्गति होती यह वह भी जानता.

'आपका मुंह बंद हो जाता है....'

सीएम ने कहा कि गाजा के मुद्दे पर कैंडल मार्च निकालते है , लेकिन पाकिस्तान , बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपका मुंह बंद हो जाता है. मरने वाला हिंदू है इसलिए आप नहीं बोलेंगे. बल्कि आपक लोगो को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था.

मुख्यमंत्री ने कहा कि नोट कर के रख लेना और याद रखिएगा जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहां से निकालेंगे तो उनके समर्थन में मत आना. बहुत से बांग्लादेशियों के आधार कार्ड आप लोगों ने बनवाने का पाप किया है. बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे. हमारे ही देश में रह कर हमारे लोगों के ही खिलाफ अपराध और वहां निर्दोष हिन्दू , सिखों के साथ अत्याचार हो रहा है.

इससे पहले सीएम ने कहा कि आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा नहीं.