मेरठ में 7वीं के छात्र की संदिग्ध मौत, स्कूल की वॉशरूम में मिला शव

उत्तर प्रदेश के मेरठ में कक्षा 7वीं के छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है, छात्र का शव स्कूल की वॉशरूम में पड़ा मिला है. वहीं, वॉशरूम में छात्र के पड़े होने की सूचना पर टीचर्स और पैरेंट्स बच्चे को आनन-फानन में डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल छात्र की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में बसंत वैली पब्लिक स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्र का नाम कुणाल शर्मा बताया गया है. बताया जा रहा है कि छात्र का शव स्कूल के वॉशरूम के अंदर पड़ा मिला. ई-रिक्शा चालक ने बच्चे को वॉशरूम में पड़ा देखा जिसके बाद इसकी सूचना स्कूल में दी गई.

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परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से किया इनकार

टीचर्स और पैरेंट्स बच्चे को आनन-फानन में डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. चर्चा है कि बच्चे की मौत हार्ट अटैक आने से हुई है. हालांकि, मौत की पूरी वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. वहीं परिजनों ने पुलिस की कार्रवाई से इंकार कर दिया है.

बताया गया कि क्षेत्र के बसंत वैली स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ने वाला 13 वर्षीय कुणाल शर्मा सोमवार को स्कूल गया था. कुणाल मवाना के मोहल्ला काबिली गेट, कलावदा रोड निवासी धर्मेंद्र शर्मा का बेटा था. कुणाल रोजाना की तरह स्कूल की छुट्टी के बाद ई-रिक्शा से घर लौटता था. सोमवार को छुट्टी होने के बाद ई-रिक्शा चालक कुणाल का इंतजार कर रहा था. बाकी बच्चे ई-रिक्शा में बैठ गए, लेकिन कुणाल बाहर नहीं आया.

वॉशरूम में बेहोश पड़ा था छात्र

ई-रिक्शा के मुताबिक, करीब 15 मिनट तक इंतजार करने के बाद वह खुद स्कूल के अंदर गया और कुणाल की तलाश शुरू की. कुणाल स्कूल के वॉशरूम मूर्छित अवस्था में पड़ा था. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. आसपास के लोग भी शोक जताने के लिए घर पहुंचे.

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