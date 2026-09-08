Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'आंखों में बसा अहंकार...', अखिलेश यादव के बुद्धिजीवी वाले बयान पर भड़की RLD

'आंखों में बसा अहंकार...', अखिलेश यादव के बुद्धिजीवी वाले बयान पर भड़की RLD

अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो शेयर रालोद ने कहा कि सपा सुप्रीमो की नजर में ये कुशवाहा, सैनी, पाल, मौर्य, शाक्य जैसे किसान समाज पढ़े-लिखे नहीं हैं, बुद्धिजीवी नहीं हैं.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 08 Sep 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 का समय-समय जैसे-जैसे करीब आ रहा है, सूबे की सियासत में वार-पलटवार का दौर भी तेज हो गया है. राष्ट्रीय लोक दल (आरएलडी) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा जुबानी हमला बोला है.

रालोद ने एक्स पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वीडियो शेयर कर बड़ा हमला बोला है. रालोद ने लिखा, "आंखों में बसा अहंकार, अंगुली का इशारा, चुप रहने की हिदायत और निशाने पर- कुशवाहा, सैनी, पाल, मौर्य, शाक्य जैसे किसान समाज. वीडियो देखिए और समझिए कि सपा सुप्रीमो की नजर में ये समाज पढ़े-लिखे नहीं हैं, बुद्धिजीवी नहीं हैं…! आख़िर सपा सुप्रीमो इन समाजों को सवाल-जवाब करने लायक़ क्यों नहीं समझते?"

यूट्यूबर हुदा जरीवाला गिरफ्तार, CM योगी पर की थी टिप्पणी

इनकी मानसिकता में है खोट- रालोद

रालोद ने आरोप लगाया कि, "दरअसल ये इनकी मानसिकता का खोट है- किसान समाजों को अपमानित करना, उन्हें सिर्फ वोट बैंक समझना, ABCD सिखाने का अहंकार पालना और जब वो सवाल करें, तो उन्हें कम पढ़े-लिखे, कमतर बुद्धि वाले  जैसे टैग देना. ये सोच केवल निंदनीय नहीं है, बल्कि शर्मनाक है. आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी मानसिकताएँ मौजूद हैं, जो आज भी किसानों को, किसान जातियों को हीन दृष्टि से देखती हैं…अपने से कमतर समझती हैं."

'अपमान का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देना जानते हैं'

रालोद ने आगे  लिखा, "मगर ऐसी मानसिकता का इलाज करने का प्रावधान बाबा साहेब संविधान में करके गए हैं- वोट के रूप में. अब ये तो 2027 में ही फैसला होगा कि कुशवाहा, सैनी, पाल, मौर्य, शाक्य जैसे समाज न केवल पढ़े-लिखे हैं, बल्कि समझदार हैं…बुद्धिजीवी हैं और अपने अपमान का जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देना जानते हैं."

फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, रालोद के बयान पर सपा का रिएक्शन आना अभी बाकी है.

'उसकी मूंछें छोटी थीं...' अखिलेश यादव ने मूंछों पर ताव देने वाले CO पर दिया बयान

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS RLD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर जिला अस्पताल का शव वाहन खराब, मरम्मत के लिए बजट का इंतजार
रामपुर जिला अस्पताल का शव वाहन खराब, मरम्मत के लिए बजट का इंतजार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौशांबी में महिला कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, CO को सौंपी गई जांच
कौशांबी में महिला कांस्टेबल की गोली लगने से मौत, CO को सौंपी गई जांच
Advertisement

वीडियोज

Riteish Deshmukh और Genelia का Exclusive Interview, Raja Shivaji और 25 साल के सफर पर बात
Shah Rukh Khan ने Underworld के आगे झुकने से किया इनकार? Sanjay Gupta ने सुनाया 90s का किस्सा
Aamrapali Dubey का Bigg Boss 20 में Game Plan, Fights, Salman Khan और Competition पर खुलासा
Bigg Boss 20 Grand Premiere: 16 Contestants की Entry, Salman Khan के साथ शुरू हुआ नया Season
Bigg Boss 20: 17 Contestants की पूरी लिस्ट, Mahhi Vij, Isha Rikhi, Gullu समेत ये नाम
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
Su 57 फाइटर जेट, परमाणु संयंत्र और...PM मोदी-पुतिन की बैठक का एजेंडा तय
इंडिया
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
सौरव दास-रांका के खिलाफ 2 करोड़ का मानहानि केस, गौरव भाटिया ने क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, चुनाव से पहले बढ़ा दिया 50 प्रतिशत मानदेय
क्रिकेट
मेरी बेइज्जती की, पैसा अब भी बकाया... पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोली PCB की पोल
मेरी बेइज्जती की, पैसा अब भी बकाया... पाकिस्तान के पूर्व कोच ने खोली PCB की पोल
इंडिया
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
म्यूजिशियन हत्या केस: राहुल पर भड़के रिजिजू, '...हैं तो हिंदुस्तानी ही'
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
बिहार में भीषण बाढ़ पर लालू यादव, 'नीतीश ने रगड़-रगड़ कर…'
जनरल नॉलेज
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
क्या ट्रेन में ले जा सकते हैं शराब की सीलपैक बोतलें, कितनी है इसकी लिमिट?
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget