रामपुर जिला अस्पताल का शव वाहन खराब, मरम्मत के लिए बजट का इंतजार
रामपुर जिला अस्पताल का शव वाहन लंबे समय से खराब पड़ा है लेकिन अभी तक न तो वाहन की मरम्मत के लिए बजट मिला है और न ही अस्पताल को नया शव वाहन उपलब्ध कराया गया है.
रामपुर जिला अस्पताल का शव वाहन लंबे समय से खराब पड़ा है. शव वाहन के संचालन में नहीं होने को लेकर अस्पताल प्रशासन की ओर से शासन और स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को कई बार पत्र भेजकर बजट उपलब्ध कराने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक न तो वाहन की मरम्मत के लिए बजट मिला है और न ही अस्पताल को नया शव वाहन उपलब्ध कराया गया है.
जिला अस्पताल के सीएमएस बृजेश चंद सक्सेना ने बताया कि जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, उससे पहले से ही शव वाहन दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ा है और चलने की स्थिति में नहीं है. उन्होंने वाहन को ठीक कराने के लिए संबंधित निदेशक और डीजी को पत्र भेजकर बजट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. इसके अलावा आरटीओ को भी पत्र भेजकर वाहन की स्थिति की जानकारी ली गई.
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आरटीओ ने वाहन को बताया सर्विसेबल
सीएमएस के मुताबिक आरटीओ की ओर से बताया गया कि वाहन अभी सर्विसेबल है और उसे कंडम घोषित नहीं किया जा सकता. इसके बाद मुरादाबाद स्थित संबंधित कंपनी की एजेंसी से संपर्क किया गया. एजेंसी ने वाहन की मरम्मत के लिए करीब 10 लाख रुपये का अनुमानित बिल दिया.
शव वाहन की स्थिति और मरम्मत का उठा मुद्दा
सीएमएस ने बताया कि एजेंसी से मिले बिल को भी संबंधित निदेशक और उच्च अधिकारियों को भेजा गया. साथ ही डायरेक्टर जनरल के साथ होने वाली जूम मीटिंग में भी शव वाहन की स्थिति और मरम्मत के लिए आवश्यक बजट का मुद्दा उठाया गया. अधिकारियों से मांग की गई कि या तो वाहन की मरम्मत के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए या फिर जिला अस्पताल को नया शव वाहन दिया जाए.
हालांकि, सीएमएस के अनुसार अभी तक मरम्मत के लिए बजट जारी नहीं हुआ है और न ही नया शव वाहन उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही इस मामले में निर्णय लिया जाएगा और या तो मौजूदा शव वाहन की मरम्मत कराई जाएगी या शासन की ओर से नया वाहन उपलब्ध कराया जाएगा.