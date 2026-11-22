बस्ती जिले के चर्चित इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी राजीव पांडेय अपहरण कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कारोबारी को अगवा कर बेरहमी से मारपीट करने और लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ओम मिश्रा को गिरफ्तार किया है. कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को फुटहिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया. शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया.

पुलिस के मुताबिक, बीते 19 नवंबर की शाम इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी राजीव पांडेय को बस्ती शहर के कचहरी स्थित पकौड़ी चौराहे के पास से अगवा किया गया था. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर कार का इस्तेमाल किया था. बताया जा रहा है कि कार में पहले से ही चार अन्य साथी मौजूद थे. आरोपियों ने कारोबारी को निशाना बनाकर जबरन कार में बैठा लिया और फिर उसे लेकर फरार हो गए.

कारोबारी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई

अपहरण के बाद आरोपी कारोबारी को अमहट पुल होते हुए बांसी रोड पर स्थौली तक ले गए. यहां उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई. आरोप है कि हमलावरों ने कारोबारी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गए. आरोपियों ने उन्हें मरा हुआ समझकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया. इस दौरान कारोबारी की सोने की अंगूठी, सोने की चेन और नकदी भी छीन लिए जाने का आरोप है.

चलती गाड़ी से फेंके जाने के बाद घायल कारोबारी सड़क किनारे पड़े थे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक राहगीर की नजर उन पर पड़ी. राहगीर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राजीव पांडेय को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया था. समय रहते मिली मदद से कारोबारी को उपचार मिल सका.

पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी थीं

घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. कारोबारी के अपहरण और उनके साथ हुई बर्बरता को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुटी थीं. कोतवाली पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था. पुलिस ने जांच और सुरागों के आधार पर मुख्य आरोपी ओम मिश्रा को चिह्नित किया और संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे फुटहिया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया.

इस घटना के बाद व्यापारियों में चिंता का माहौल

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने प्रेसवार्ता में गिरफ्तारी और घटना के खुलासे की जानकारी दी. हालांकि, इस वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और उनकी भूमिका को लेकर आगे की पुलिस कार्रवाई अहम मानी जा रही है. कारोबारी के अपहरण, मारपीट और लूटपाट की इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं. दिनदहाड़े शहर के व्यस्त इलाके से कारोबारी को अगवा कर कई किलोमीटर दूर ले जाकर इस तरह हमला किए जाने से व्यापारियों में भी चिंता का माहौल है.

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