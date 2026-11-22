ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी को शनिवार को यहां सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गलती से 'गार्ड ऑफ ऑनर' दे दिया. पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं.

सूत्रों के अनुसार, पुलिसकर्मियों ने ओवैसी को सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश समझ लिया, जिनके यहां आने का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था. इस संबंध में पुलिस अधीक्षक (नगर) व्योम बिंदल ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिली है और पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मयंक पाठक को मामले की जांच सौंपी गई है. उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

सुबह ही सर्किट हाउस पहुंच गई थी पुलिस

गौरतलब है कि ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर (सलामी गारद) दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है. सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आगमन की तैयारी के लिए पुलिस टीम सुबह ही सर्किट हाउस पहुंच गई थी. हालांकि, ओवैसी के वहां पहुंचने तक न्यायाधीश नहीं आए थे. ऐसे में पुलिसकर्मी भ्रमित हो गए और उन्होंने ओवैसी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया.

स्थानीय जानकारी के अनुसार, ओवैसी का सर्किट हाउस जाना उनके निर्धारित कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और वह अचानक वहां पहुंच गए थे. ओवैसी के साथ आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी जिले में मौजूद थे. दोनों नेता 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संयुक्त संवाददाता सम्मेलन करने के लिए सहारनपुर पहुंचे थे.

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