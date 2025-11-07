बहराइच के बाद मथुरा में भेड़िए का आतंक, CCTV में कैद हुआ जंगली जानवर, इलाके में दहशत

उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में शुक्रवार सुबह थाना हाइवे क्षेत्र में उस समय हड़कम्प मच गया, जब हाइवे से सटी कालोनी चंदनवन में भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया. महिला की चीख सुन आस-पड़ोस के लोग दौड़े तो भेड़िया जंगलों की ओर भाग गया. भेड़िए के हमले में महिला बुरी तरह जख्मी हो गयी. उसे अस्पताल ले जाया गया.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गयी, लोगों ने अपने बच्चों को घरों में बंद कर लिया. उधर इसी इलाके में एक मेडिकल स्टोर संचालक ने भी भेड़िए दुकाने में घुसने की बात कही. यही नहीं मोहल्ले के सीसीटीवी में भी भेड़िया कैद हुआ है. लोगों में वन विभाग की उदासीनता को लेकर नाराजगी है.

क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक सुबह तक़रीबन 9 बजे चंदनवन कालोनी में महिला अपने घर के अन्दर ही खड़ी थी. दरवाजा खुला था, तभी हाइवे की तरफ से भेड़िया आया और महिला पर हमला कर दिया. वहां मौजूद लोगों ने बताया कि वो जानवर लोमड़ी की तरह दिख रहा था, और उसके हमले का तरीका भेड़िए की तरह ही था. भेड़िए ने महिला के पैर को जख्मी कर दिया, जिससे खून बहने लगा. महिला की चीखपुकार सुनकर भागे तो भेड़िया जंगल की ओर भाग गया. भागते हुए भेड़िया मस्जिद में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया.

इलाके में भेड़िए की चहलकदमी बढ़ी

मोहल्ले के मेडिकल स्टोर संचालक ने बताया कि सुबह भेडिए ने मेरे मेडिकल स्टोर में घुसने की कोशिश की थी. मैंने उस वक़्त शोर मचाकर भगा दिया था. इसके बाद स्थनीय लोगों में दहशत बढ़ गयी है.

वन विभाग पर लापरवाही का आरोप

कालोनीवासियों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि हाइवे से सटी कालोनी में भेड़िया घूम रहा है और वन विभाग अभी तक अनजान है, उसने घटना एके बाद भी सुध नहीं ली है. कालोनी में लोगों ने अपने बच्चों को बंद कर दिया है.

यहां बता दें कि भेड़िया या जंगली जानवरों का खतरा यूपी में बीते दिनों में बढ़ गया है, खासकर ग्रामीण इलाकों या फिर शहर के बाहर बसी कालोनियों में. ये जानवर अपने भोजन यानि शिकार ढूंढते ढूंढते मानव बस्ती में पहुंच रहे हैं, जो इंसानों के सा-साथ इन जानवरों की जान के लिए भी खतरा है.