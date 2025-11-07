'खानदानी लुटेरे फिर से लूटने आए हैं, लालटेन डकैती का साधन', बिहार में दिखा CM योगी का अलग अंदाज

बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं. इसी क्रम में सीएम योगी आज शुक्रवार (7 नवंबर) को पूर्वी चंपारण के रक्सौल पहुंचे. यहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर जमकर हमला बोला.

सीएम योगी न कहा कि बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है यह भूमि ज्ञान से तपी हुई है. यह वही बिहार की धरती है जब कांग्रेस ने लोकतंत्र का गला घोंटा था तब यहां के लोग जेपी के नेतृत्व में उठ खड़े हुए थे और कांग्रेस को उखाड़ फेंका था. बिहार की भूमि ने नालंदा जैसा विश्वविद्यालय दिया था, चाणक्य जैसे विद्वान दिए थे.

सीएम योगी ने कहा कि यह कांग्रेस आरजेडी वाले हमेशा से सनातन के प्रभु राम के विरोधी रहे हैं और अब तो पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में सीतामढ़ी में माँ जानकी का भव्य मंदिर बन रहा है. जो राम का है वही हमारे काम का है जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं. यह आरजेडी वाले आपको क्या नौकरी देंगे यह तो नौकरी के बदले आपकी जमीन ले लेंगे. आपने देखा होगा यूपी में इन माफियाओं का क्या हाल हुआ है इनको हमने जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया है. यह जो खानदानी लुटेरे हैं फिर से आपको लूटने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरे को जीतने नहीं देना है.

RJD शासन के बीच 60 से ज्यादा नरसंहार हुए- CM योगी

बिहार की जनसभा में सीएम योगी ने कहा साल 1990 से 2005 के आरजेडी शासन के बीच 60 से ज्यादा नरसंहार हुए थे तीस हजार से ज्यादा अपहरण हुए थे. यह जो आज फिर से लालटेन लेकर आये हैं यह लालटेन नहीं इनकी डकैती करने का साधन है. इन्हीं लालटेन वालों ने जातीय नरसंहार करवाया था. इन्होंने लालटेन के तेल भी लूटा था और पूरे बिहार में अंधेरा किया और आपके घरों पर डाका भी डाला था.

कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को नकारना है- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा कि आज पूरा बिहार NDA के शासन में विकास की नई गति पकड़ चुका है. आज पूरा बिहार पीएम मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है. आपको कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को नकारना है, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश और पूरा बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में आस्था भी है विरासत भी है. बनारस में काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना है और अयोध्या में भव्य मंदिर बना है.

RJD ने बिहार में रामलला के मंदिर निर्माण का रथ रोका था- सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने हमेशा से प्रभु राम और राम मंदिर का विरोध किया था. इसी आरजेडी ने बिहार में रामलला के मंदिर निर्माण का रथ रोका था और इनके पार्टनर ने अयोध्या में निर्दोष कारसेवकों पर गोली चलाने का पाप किया था, लेकिन तब भी हमने कहा था ररामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, हमने तब भी कहा था लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे.