Mathura News: साथ रहने वाले युवक पर युवती ने लगाया रेप का आरोप, बीच सड़क पर किया हंगामा

मथुरा के वृंदावन इलाके में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवती ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा शुरू कर दिया. मामला परिक्रमा मार्ग स्थित रमनरेती चौकी के पास का बताया जा रहा है. युवती ने आरोप लगाया कि उसके साथ रहने वाले युवक ने उसके साथ रेप किया है. सड़क पर हो रहे इस हाईवोल्टेज ड्रामे को वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. सीओ सदर पीतम पाल सिंह ने बताया कि थाना जैंत में रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज की जा रही है. नामजद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर पहलू की जांच की जा रही है.

मामले में प्रॉपर्टी विवाद भी आया सामने

प्राथमिक जांच में यह मामला सिर्फ रेप तक सीमित नहीं लग रहा है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़िता की मां को एक मकान दान में दिया था. उस मकान पर करीब 15 लाख रुपये का लोन था, जिसमें से लगभग 10 लाख रुपये अभी चुकाना बाकी हैं.

इसी लेनदेन और कर्ज को लेकर आरोपी और पीड़िता के परिवार के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था. पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह विवाद ही पूरे मामले की जड़ तो नहीं.

मेडिकल जांच और आगे की कार्रवाई

मथुरा की पुलिस ने बताया कि पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, जिससे सच्चाई सामने आ सके. अधिकारियों का कहना है कि जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले ने इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है.