मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP चुनाव 2027: BJP के '80-20' नैरेटिव की सपा ने निकाली काट, समझें रणनीति

UP चुनाव 2027: BJP के '80-20' नैरेटिव की सपा ने निकाली काट, समझें रणनीति

UP Politics: राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ ही अन्य वर्गों के मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क, IANS एजेंसी |  Updated at : 10 Aug 2026 09:30 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है. वहीं इस चुनाव से पहले राजनीतिक करवट भी दिखाई देने लगी है. दरअसल, बीजेपी के '80 बनाम 20' हिंदुत्व नैरेटिव की काट में समाजवादी पार्टी अब पीडीए के साथ 'सॉफ्ट हिंदुत्व' का नैरेटिव गढ़ने में जुटी हुई है. मंदिर, धर्म और हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दों पर सपा का बदला हुआ रुख संकेत दे रहा है कि पार्टी बीजेपी के सबसे मजबूत राजनीतिक हथियार को उसी मैदान में चुनौती देने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ ही अन्य वर्गों के मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने की कोशिश कर रही है. पार्टी की रणनीति भी इसी दिशा में दिखाई दे रही है. पीडीए के सामाजिक समीकरण को मजबूत करने के साथ मंदिर, सनातन, संत समाज और सांस्कृतिक मुद्दों पर सक्रियता को इसी राजनीतिक विस्तार की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

मेरठ में जहां मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत किया, वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी हाईवे पर शिवभक्त कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाकर उनका अभिनंदन किया. इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि भगवान भोलेनाथ सभी शिवभक्तों की यात्रा को मंगलमय करें. वहीं, सरधना से सपा विधायक अतुल प्रधान भी लगातार कांवड़ियों की सेवा करते नजर आ रहे हैं.

ये भी पढ़ें: आकाश आनंद ने खुद बताया- अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्यों कहा अंकल?

'अखिलेश की मंदिरों में बढ़ी सक्रियता'

सियासी एक्सपर्ट वीरेंद्र सिंह रावत के मुताबिक समाजवादी पार्टी अब केवल अपने पारंपरिक सामाजिक न्याय और पीडीए के राजनीतिक आधार तक सीमित रहने के बजाय हिंदू आस्था, सनातन और सांस्कृतिक मुद्दों को भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला रही है. अखिलेश यादव की मंदिरों में बढ़ती सक्रियता, संतों और धर्माचार्यों से मुलाकात तथा धार्मिक मुद्दों पर मुखरता इसी बदली हुई रणनीति का संकेत है.

उन्होंने कहा कि इटावा में केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण, सपा कार्यालय के बाहर 'सनातन ही समाजवाद है' जैसे पोस्टर और भगवान परशुराम से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए ब्राह्मण समाज को साधने की कोशिश पार्टी की राजनीति में आए इस बदलाव को और स्पष्ट करती है.

'राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दे को उठाना सपा की खास रणनीति'

वीरेंद्र रावत ने कहा कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से अखिलेश यादव की मुलाकात और इसके बाद धार्मिक मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर होना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा सकता है. इसी क्रम में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़ी कथित गड़बड़ी के मुद्दे को सपा की ओर से प्रमुखता से उठाना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इसके अलावा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रतन मणि लाल का मानना है कि समाजवादी पार्टी पिछले एक-दो वर्षों से अपने पारंपरिक ‘एमवाई’ समीकरण से आगे निकलकर व्यापक सामाजिक आधार तैयार करने की कोशिश कर रही है.

'बीजेपी की राह पर सपा'

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को यह एहसास हो गया है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए केवल एक सीमित सामाजिक समीकरण पर्याप्त नहीं है. बीजेपी ने व्यापक हिंदुत्व के आधार पर हिंदू समाज के अलग-अलग वर्गों को एक राजनीतिक छतरी के नीचे जोड़ने में सफलता हासिल की है और सपा अब उसी व्यापक सामाजिक आधार में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती दिखाई दे रही है.

उन्होंने कहा कि पार्टी की व्यापक रणनीति यह संदेश देने की है कि हिंदुत्व या हिंदू आस्था पर किसी एक राजनीतिक दल का एकाधिकार नहीं है और समाजवादी पार्टी भी हिंदू समाज की आस्था और परंपराओं से अलग नहीं है. इसे सपा के ‘सॉफ्ट हिंदुत्व’ की ओर बढ़ते कदम के तौर पर देखा जा सकता है. 

'2014 के बाद बीजेपी ने मजबूत किया हिंदू वोट बैंक'

इसके अलावा वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले तीन-चार दशकों से जाति और धर्म दो प्रमुख आधार रहे हैं. 2014 के बाद बीजेपी ने हिंदू वोटों के एकत्रीकरण की राजनीति को मजबूत किया, जिसका उसे लाभ भी मिला.

'जातीय समीकरण का सपा- कांग्रेस को फायदा'

हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण फिर प्रभावी हुआ और सपा-कांग्रेस को इसका फायदा मिला. अब बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए दूसरे दलों के सामने बहुसंख्यक हिंदू मतदाताओं को साधने की चुनौती है. ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व से पूरी तरह दूरी बनाकर बीजेपी के आक्रामक हिंदुत्व का मुकाबला करना मुश्किल होगा.

'चुनाव के लिए सपा ने बदला रुख'

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने कहा कि सपा भी कांग्रेस की तरह केवल दिखावे की राजनीति करती है. सनातन और हिंदू धर्म से उसका कोई वास्तविक सरोकार नहीं है. चुनावी लाभ के लिए सपा अब हिंदू आस्था के प्रति अपना रुख बदलने का दिखावा कर रही है, जबकि उसका अतीत सनातन विरोधी रहा है.

'सनातन को सियासी औजार के रूप में यूज कर रही बीजेपी'

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा, "बीजेपी सनातन को राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. सनातन भेदभाव और नफरत नहीं, बल्कि प्रेम, सद्भाव और समावेशिता की बात करता है. हम बीजेपी के इस छद्म और नफरती सनातन के विरोधी हैं, सनातन के नहीं. हमारा सनातन स्वामी विवेकानंद का समावेशी सनातन है."

ये भी पढ़ें: बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है

Published at : 10 Aug 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav Yogi Adityanath UP News UP Assembly Election 2027 UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: BJP के '80-20' नैरेटिव की सपा ने निकाली काट, समझें रणनीति
UP चुनाव 2027: BJP के '80-20' नैरेटिव की सपा ने निकाली काट, समझें रणनीति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'एक थप्पड़ तक नहीं मारा...', मायके से नहीं लौटी नाराज पत्नी तो BJP नेता के बेटे ने दी जान
'एक थप्पड़ तक नहीं मारा...', मायके से नहीं लौटी नाराज पत्नी तो BJP नेता के बेटे ने दी जान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़: कुत्ते के भौंकने पर गुस्साया शख्स, लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली
अलीगढ़: कुत्ते के भौंकने पर गुस्साया शख्स, लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में करते हैं गो पालन तो योगी सरकार की इस योजना से होगी बंपर कमाई, जानें- कैसे?
यूपी में करते हैं गो पालन तो योगी सरकार की इस योजना से होगी बंपर कमाई, जानें- कैसे?
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
‘जंतर-मंतर पर नहीं हुई फायरिंग, गुमराह कर रहे राहुल’, JP नड्डा का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027: BJP के '80-20' नैरेटिव की सपा ने निकाली काट, समझें रणनीति
UP चुनाव 2027: BJP के '80-20' नैरेटिव की सपा ने निकाली काट, समझें रणनीति
क्रिकेट
कौन बनेगा चेन्नई सुपर किंग्स का अगला हेड कोच? CSK से आया जवाब
कौन बनेगा चेन्नई सुपर किंग्स का अगला हेड कोच? CSK से आया जवाब
ओटीटी
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 बनी 6 एपिसोड की सीरीज, जानें 'ऑपरेशन सफेद सागर' देखने की 5 वजहें
इंडिया
सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
इंडिया
पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR
पेपर लीक केस में ED का बड़ा एक्शन, बिहार-झारखंड समेत कई राज्यों में दर्ज की ECIR
इंडिया
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
संसद से पास बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल, जानें राज्यसभा में क्या बोलीं वित्त मंत्री?
इंडिया
स्वतंत्रता दिवस: लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा 'वंदे मातरम', दिखेगी Gen-Z की छाप
स्वतंत्रता दिवस: लाल किले की प्राचीर से गाया जाएगा 'वंदे मातरम', दिखेगी Gen-Z की छाप
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget