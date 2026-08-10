'एक थप्पड़ तक नहीं मारा...', मायके से नहीं लौटी नाराज पत्नी तो BJP नेता के बेटे ने दी जान

बागपत में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने फंदे से लटककर जान दे दी. बीजेपी के पूर्व नगर मंत्री डॉ. सहदेव के बेटे नीरज ने रविवार को घर की पहली मंजिल पर स्थित कमरे में पंखे से चादर का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली. डॉ. सहदेव का आरोप है कि नीरज ने पत्नी के साथ कभी मारपीट नहीं की, लेकिन इसके बावजूद पत्नी मायके चली गई और घर लौटने से इनकार कर दिया. उन्होंने बताया कि पत्नी को समझाने के बाद भी जब वह नहीं मानी तो नीरज काफी परेशान था. परिजनों ने पत्नी और उसके मायके पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

मोहल्ला देशराज निवासी बीजेपी नेता डॉ. सहदेव ने बताया कि उनका बेटा नीरज प्राइवेट नौकरी करता था. उसकी शादी करीब 3 साल पहले गौरीपुर जवाहर नगर निवासी अंजलि से हुई थी. दंपती की करीब दो वर्षीय बेटी शानवी है, जबकि अंजलि करीब 8 माह की गर्भवती है. सहदेव के अनुसार अंजलि मायके में रहना चाहती थी, जबकि नीरज चाहता था कि वह उसके साथ रहे. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार विवाद होता था.

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विवाद के बाद मायके चली गई थी पत्नी

3 अगस्त को भी किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था. इसके बाद अंजलि ने कोतवाली में तहरीर दी और अपने मायके चली गई. शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना देकर नीरज को पकड़वाया गया. पुलिस ने उसका शांतिभंग की धारा में चालान कर दिया. बाद में एसडीएम कोर्ट से उसे जमानत मिल गई.

परिजनों के मुताबिक जमानत के बाद नीरज घर आया और मोबाइल पर पत्नी से बातचीत की. उसने पत्नी को काफी समझाया और घर लौटने के लिए कहा. नीरज ने पत्नी से कहा कि उसने कभी उसके साथ मारपीट नहीं की. मारना तो दूर की बात है, उसने पत्नी को हाथ तक नहीं लगाया, फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है. इसके बावजूद पत्नी ने घर लौटने से मना कर दिया.

कमरे में फंदे से लटका मिला नीरज

इसके बाद नीरज घर की प्रथम मंजिल पर स्थित कमरे में चला गया. कुछ देर बाद परिजनों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. कमरे में जाकर देखा तो नीरज पंखे पर चादर के फंदे से लटका मिला.

परिजनों ने उसे नीचे उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. शाहिद अली ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में परिजनों में चीख-पुकार मच गई.

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पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. सहदेव ने पत्नी और उसके मायके पक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है.

कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार चाहल ने बताया कि प्रथम दृष्टया पत्नी से विवाद के चलते नीरज द्वारा खुदकुशी करने की बात सामने आई है. मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.