अलीगढ़: कुत्ते के भौंकने पर गुस्साया शख्स, लाइसेंसी रिवॉल्वर से मारी गोली

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने कुत्ते के भौंकने से नाराज होकर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से कुत्ते को गोली मार दी. वहीं एक युवक ने इसका विरोध किया तो उसे भी गोली मार दी. कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गोली लगने से युवक घायल हो गया है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घटना हरदुआगंज थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव की है. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को विश्वजीत उर्फ विशु (45 वर्ष) मोटरसाइकिल से अपने खेत की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में उसका सामना हरिओम के बेटे विकास शर्मा से हुआ. बताया जा रहा है कि इसी दौरान विकास के कुत्ते के भौंकने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि विश्वजीत गुस्से में आ गया और उसने गाली गलौज शुरू कर दी.

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लाइसेंसी रिवॉल्वर से कुत्ते को मारी गोली

आरोप है कि गुस्से में विश्वजीत ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाल ली और कुत्ते पर फायर कर दिया. गोली लगते ही कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई. विकास ने इसका विरोध किया तो विश्वजीत ने उस पर भी गोली चला दी. गोली विकास के दाहिने पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

घायल युवक अस्पताल में भर्ती, आरोपी फरार

गोली लगने के बाद विकास को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है.

एसपी ग्रामीण ने दी मामले की जानकारी

अलीगढ़ के एसपी ग्रामीण मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि विकास शर्मा की तहरीर पर मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि विकास और विश्वजीत के खेत आसपास हैं. किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद विश्वजीत ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी. एक गोली कुत्ते को लगी, जबकि दूसरी गोली विकास के पैर में लगी है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी घटना के बाद फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस लाइसेंसी हथियार के इस्तेमाल और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है.

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