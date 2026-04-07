Mahoba News: बहन की शादी से ठीक पहले ट्रॉली में मिला भाई का शव, परिजनों को हत्या का शक

महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के बघवा खोड़ा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर की ट्रॉली में चालक का शव मिला. राहगीरों ने ट्रॉली में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और जांच शुरू की.

मृतक की पहचान 48 वर्षीय संदीप अनुरागी के रूप में हुई है, जो कबरई के आंबेडकर नगर का रहने वाला था. सबसे दुखद बात यह है कि संदीप की बहन पूजा की शादी 25 अप्रैल को तय थी.

घर में शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थीं. परिवार के लोग भी मजदूरी से लौटकर शादी की तैयारी में जुटे थे, लेकिन अचानक इस घटना ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया. खुशियों का माहौल देखते ही देखते मातम में बदल गया.

रात से लापता था संदीप

परिजनों के मुताबिक, संदीप रविवार शाम ट्रैक्टर से ईंट और सीमेंट लेकर सिरसी कलां गांव गया था. रात करीब 8 बजे उसकी बड़े बेटे महेंद्र से बात हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि वह एक घंटे में घर पहुंच जाएगा. लेकिन इसके बाद उसका फोन बंद हो गया. देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

सुबह ट्रॉली में मिला शव, हत्या की आशंका

सुबह नहदौरा रोड पर ट्रैक्टर खड़ा मिला. जब लोगों ने ट्रॉली में देखा तो संदीप का शव पड़ा मिला. उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे. परिजनों का आरोप है कि ईंटों से कूचकर उसकी हत्या की गई है. घटना के बाद इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है.

घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी अरुण कुमार सिंह और कबरई थाना पुलिस मौके पर पहुंची. साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी.

इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. अब सबकी नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच पर टिकी है, जिससे यह साफ हो सके कि यह हादसा था या फिर सोची-समझी साजिश.