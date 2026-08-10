चमोली के तमक नाला में उफान, BRO लापता, सांसद अनिल बलूनी ने दिए राहत-बचाव के निर्देश

उत्तराखंड के चमोली जिले की नीती घाटी में भारी बारिश के बाद तमक नाला उफान पर आ गया. तेज जलप्रवाह और मलबे की चपेट में आने से नाले पर बना वैली ब्रिज बह गया, जिससे मलारी से आगे आवाजाही बाधित हो गई. सांसद अनिल बलूनी ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली और राहत-बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए.

चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि सीमा सड़क संगठन (BRO) की ओर से प्रशासन को एक वाहन के बहने की सूचना दी गई है. बताया जा रहा है कि वाहन में हवलदार रैंक का एक कर्मी सवार था. तेज बहाव में वाहन के बहने के बाद से कर्मी का कोई पता नहीं चल पाया है. प्रशासन और संबंधित एजेंसियां उसकी तलाश में जुटी हैं.

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आज बादल फटने के कारण चमोली जिले की नीति घाटी स्थित तमक नाले में आई बाढ़ से जान-माल के नुकसान की सूचना अत्यंत दुःखद है। तेज जलप्रवाह के कारण तमक नाले पर बना वैली ब्रिज भी बह गया है।



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डीएम के मुताबिक, अभी तक किसी स्थानीय नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं है. हालांकि, तमक नाले में अचानक आए उफान से सड़क और पुल को काफी नुकसान पहुंचा है. पुल के बहने से मलारी से आगे का संपर्क प्रभावित हुआ है और आवाजाही बाधित हो गई है.

प्रशासन ने राहत-बचाव के काम में तेजी के निर्देश दिए

घटना के बाद प्रशासन ने संबंधित टीमों को सक्रिय कर दिया है. प्रभावित इलाके में हालात का जायजा लिया जा रहा है. पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के चलते छोटे-बड़े नालों का जलस्तर अचानक बढ़ रहा है, इसलिए प्रशासन की ओर से लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने भी घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन से राहत और बचाव कार्यों को तेज करने की बात कही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्होंने चमोली के जिलाधिकारी से फोन पर बात कर पूरे मामले की जानकारी ली है.

अनिल बलूनी ने कहा, "आज बादल फटने के कारण चमोली जिले की नीति घाटी स्थित तमक नाले में आई बाढ़ से जान-माल के नुकसान की सूचना अत्यंत दुःखद है. तेज जलप्रवाह के कारण तमक नाले पर बना वैली ब्रिज भी बह गया है.

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इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता कर स्थिति की जानकारी ली. प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने तथा वैली ब्रिज का पुनर्निर्माण प्राथमिकता के आधार पर तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि क्षेत्र में आवागमन को शीघ्र सुचारू किया जा सके."

फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता लापता BRO कर्मी की तलाश करना और प्रभावित सड़क संपर्क को बहाल करना है. नीती घाटी जैसे सीमांत इलाके में मौसम और तमक नाले के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है.