इस जिले को CM योगी देंगे 542 करोड़ की सौगात, 82 विकास परियोजनाओं का होगा लोकार्पण-शिलान्यास

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं और करोड़ों की योजनाओं-परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं. बीते दो दिनों में सीएम योगी प्रदेश के छह जिलों का भ्रमण कर चुके हैं और आज सोमवार को बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री 542 करोड़ से अधिक की लागत से 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे.

सीएम योगी ने आज के कार्यक्रम की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके दी हैं. सीएम योगी ने अपने बाराबंकी दौरे को लेकर कहा कि 'अगणित श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र 'लोधेश्वर महादेव' की कृपा से अभिसिंचित पावन धरा, जनपद बाराबंकी के रामनगर एवं दरियाबाद विधान सभा क्षेत्रों में ₹542 करोड़ से अधिक की लागत से 82 विकास परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा. बाराबंकी की यह नई विकास यात्रा जनविश्वास को और सुदृढ़, जनकल्याण को नई गति तथा 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगी.'

542 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

जानकारी के मुताबिक सीएम योगी आज सुबह क़रीब 10.30 बजे बारबंकी में निर्धारित कार्यक्रम स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे. इसके बाद वो यहां से लोधेश्वर महादेव मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लेंगे. सीएम योगी यहां बन रहे लोधेश्वर महादेव मंदिर कॉरिडोर का भी अवलोकन करेंगे और सावन महीने में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे.

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सीएम योगी इसके बाद बाराबंकी में 542 करोड़ से अधिक की लागत से 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जहां उनकी एक जनसभा भी प्रस्तावित हैं. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि इन योजनाओं से जनपद के विकास को नई उड़ान मिलेगी और आर्थिक विकास होगा.

आखिर में बीजेपी के जनप्रतनिधियों और तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे. सीएम योगी के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही हैं. पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं.

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