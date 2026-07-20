लखनऊ के जवाहर भवन में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जवाहर भवन में सोमवार को आग लग गई. आग भवन के ऊपरी हिस्से में लगी थी. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग पर काबू लिया. बरसात के मौसम के बावजूद आग लगने की इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है.

भवन में काम करने वाले एक कर्मी ने बताया कि जवाहर भवन के चौथे तल पर कैंटीन में आग लगी है. आग की शुरुआत कैंटीन से हुई. हमारे पास फायर फाइटिंग के लिए जो संसाधन थे, उससे हमने आग बुझाने की कोशिश की. सभी लोग बाहर आ गए हैं. किसी तरह के जान का खतरा तो नहीं है. लेकिन क्षति बहुत ज्यादा हुई होगी.

मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि लगभग आग पर काबू पा लिया गया है. शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी.उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी.

जवाहर भवन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार पांडे ने कहा कि जवाहर भवन की चौथी मंज़िल पर बने कैफेटेरिया में आग लग गई है और दमकल विभाग के कर्मचारी इसे बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. हालाँकि, स्थिति अभी भी काबू में नहीं है. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि आग चौथी मंज़िल के कैफेटेरिया से शुरू हुई थी. PWD के कर्मचारियों ने पहले आग बुझाने के उपलब्ध सिस्टम का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन आग तेज़ी से बेकाबू होती जा रही थी. तब से तीन-चार दमकल गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जारी हैं. अच्छी बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए हैं. हालाँकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन संपत्ति को भारी नुकसान होने की आशंका है."

(अभी इस समाचार में और जानकारी का इंतजार है)