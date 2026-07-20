'जनसंख्या बढ़ रही है, 9 बच्चे हैं तो...', मुजफ्फरनगर हादसे पर योगी के मंत्री का विवादित बयान

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश में एक कच्चा मकान गिरने पिता और चार बच्चों की मौत हो गई, जबकि दो बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. इस दर्दनाक हादसे के अस्पताल पहुंचे यूपी सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विवादित बयान दिया, जिससे उनकी संवेदनशीलता पर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं.

इसी दौरान एक पत्रकार ने मंत्री जी से कच्चे मकान को लेकर सवाल पूछ लिया जिस कपिल देव अग्रवाल ने ऐसा बयान दिया जिस चर्चा छिड़ गई. उन्होंने कहा कि अब भैया जनसंख्या बढ़ती जा रही है पक्के मकान मिलते हैं उसके बाद फिर एक परिवार हो जाता है. अब इन्हीं के यहां नौ बच्चे हैं तो सरकार की भी सीमाएं हैं लेकिन, फिर भी चिंता करते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा सबको पक्का मकान देंगे और दे भी रहे हैं लेकिन, अब आप समझ सकते हो.

कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर को घायल बच्चियों का तत्काल प्रभाव से इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं. उन्हें पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए. निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद घटना है स्वयं मुख्यमंत्री भी इसका संज्ञान लेते हैं और प्रशासन से यह तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया है. पीड़ित परिवार को जो आर्थिक सहायता राशि होगी वो दी जाएगी.

दरअसल मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव में रविवार की शाम बारिश की वजह से कच्चा मकान भरभराकर गिर गया. इस हादसे में परिवार के कई लोग दब गए, सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी की मदद से राहत कार्य शुरू किया. इस हादसे में 52 वर्षीय पिता इस्लामुद्दीन, बेटा जीशान (8 महीने) आहद (2 साल), बेटी अल्शिफ़ा (5 साल), रुखसार (12 साल) की मौत हो गई. जबकि बेटी रुकैया और सुमैया गंभीर रूप से घायल हो गईं.

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हादसे में पिता और चार बच्चों की मौत

पुलिस ने इस हादसे में घायल दोनों बच्चियों को अस्पताल पहुंचाया और पांचों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. घटना के बाद पीड़ित परिवार का हालचाल जानने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि परिवार के पाँच लोगों की मौत हो गई है. मैं जिला चिकित्सालय मुजफ्फरनगर में आया हूं उनकी दो बच्चियों यहां घायल अवस्था में हैं.

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