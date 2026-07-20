कानपुर के बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट छात्र ने की आत्महत्या, राज्यपाल कर चुकी थीं सम्मानित

कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के गुजैनी में बीटेक में प्रदेश स्तर पर तीसरा स्थान हासिल कर राज्यपाल से सम्मानित हो चुके गोल्ड मेडलिस्ट छात्र आनंद कुमार (23) ने शुक्रवार दोपहर अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना की जानकारी उस समय हुई, जब सफाई के लिए पहुंची महिला सफाईकर्मी ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला.

इस सूचना पर पहुंचे परिजनों के परिचित ने पुलिस को जानकारी दी. पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो छात्र का शव फंदे पर लटका मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसे फॉरेंसिक टीम ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है.

मूलरूप से बिहार के बक्सर निवासी आनंद कुमार कई वर्षों से गुजैनी में अपने पिता राजकुमार गुप्ता, बड़े भाई अमित और बहन प्रिया के साथ रह रहे थे. उन्होंने पीएसआईटी से बीटेक किया था, पुलिस के अनुसार, बीटेक में उन्होंने प्रदेश की सभी विश्वविद्यालयों में तीसरा स्थान प्राप्त किया था. उनकी इस उपलब्धि पर 13 अगस्त 2024 को आयोजित दीक्षांत समारोह में तत्कालीन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें सम्मानित किया था.

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परिजनों ने पुलिस को बताया कि चार दिन पहले बड़े भाई अमित की शादी के लिए पूरा परिवार गांव जाने की तैयारी कर रहा था. सभी के टिकट भी बुक हो चुके थे, लेकिन आनंद ने एन वक्त पर अपना टिकट अचानक निरस्त करा दिया था. उस समय किसी को इस बात का अंदेशा नहीं था कि वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा.

पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग और उसकी सामग्री की जांच कराई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. गोविंद नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.