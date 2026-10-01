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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रेमानंद महाराज के आश्रम में नियम बदले! दीक्षा उपस्थिति पर भी रोक

प्रेमानंद महाराज के आश्रम में नियम बदले! दीक्षा उपस्थिति पर भी रोक

जानकारी के मुताबिक प्रेमानंद महाराज के आश्रम में अब हर शिष्य को सफेद या पीला अचला पहनने की अनुमति नहीं होगी. जो शिष्य गृहस्थ हैं या किसी व्यवसाय से जुड़े हैं वो सफेद कुर्ता पजामा पहनेंगे.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 01 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के शिष्य रहे रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की संदिग्ध मौत के बाद अब आश्रम की व्यवस्थाओं में बड़े स्तर पर बदलाव किया गया है. जिनमें केली कुंज आश्रम में सेवा करने वाले साधकों और शिष्यों की वेशभूषा को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं. इन बदलावों की जानकारी सोशल मीडिया वायरल है हालांकि इस संबंध में आश्रम की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है. 

प्रेमानंद महाराज के आश्रम में नियमों को लेकर किए बदलाव की जानकारी सोशल मीडिया पर कई लोगों द्वारा साझा की गई है, जो स्वयं को प्रेमानंद महाराज के परिकर से जुड़े रहना बताते हैं और उनसे जुड़ी आश्रम की गतिविधियों के बारे में अक्सर जानकारी देते रहते है. दावा किया जा रहा है कि केली कुंज आश्रम में सेवा करने वाले साधकों और शिष्यों की वेशभूषा को लेकर कुछ नए नियम लागू किए गए हैं.  

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केली कुंज आश्रम के नियम बदले!

सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी के अनुसार अब हर शिष्य को सफेद या पीला अचला पहनने की अनुमति नहीं होगी. जो शिष्य गृहस्थ हैं या किसी व्यवसाय से जुड़े हैं जैसे ठेला, दुकान अथवा अन्य काम करते हैं, उन्हें सामान्य कपड़े या कुर्ता-पायजामा पहनने के निर्देश दिए जाने की बात कही जा रही है. 

वहीं आश्रम की सेवा अथवा केली कुंज की व्यवस्था में लगे विरक्त शिष्यों को ही सफेद वस्त्र पहनने की अनुमति होने का दावा किया गया है. हालांकि इसे लेकर आश्रम की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में आश्रम में ये नियम लागू किए गए हैं या सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी कितनी आधिकारिक है.

सोशल मीडिया पर इन बदलावों को दीपक लोधी उर्फ रसिक दुलारी शरण की मौत के बाद उठाए गए संभावित कदमों से जोड़कर भी चर्चा की जा रही है. बताया जा रहा है कि आने वाले समय में दीक्षा लेने वाले और नए शिष्य बनने वाले लोगों के लिए भी कुछ अन्य नियमों में बदलाव किए जा सकते हैं.  

दीक्षा उपस्थिति अनिश्चितकाल के लिए बंद

दूसरी तरफ इस घटना के बाद प्रेमानंद महाराज ने अनिश्चित काल के लिए दीक्षा  उपस्थिति बंद कर दी है. इस संबंध में प्रेमानंद महाराज के आश्रम से वीडियो जारी हुआ है. जिसमें आश्रम के बाहर साधक खड़े होकर श्रद्धालुओं को सूचना दे रहा है. साधक ने बताया कि महाराज जी की दीक्षा उपस्थिति अनिश्चितकाल के लिए बंद  हो गई है. कृपया यह खड़े होकर भीड़ इकठ्ठा न करें.

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रसिक दुलारी की के बाद आश्रम के नियमों में किए गए बदलाव और दीक्षा उपस्थिति बंद होने की सूचना आना केली कुंज आश्रम पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है. इस मौत को लेकर भी कई तरह की चर्चाओं का दौर बना हुआ है. 

 

Published at : 01 Oct 2026 10:56 AM (IST)
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