नैनीताल बना किंग कोबरा का सुरक्षित आशियाना, पश्चिमी घाट वालों से अलग पहचान

देवभूमि उत्तराखंड के जंगल दुनिया के सबसे लंबे विषैले सांप किंग कोबरा को खूब रास आ रहे हैं. वन विभाग के शोध और अब तक दर्ज रिकॉर्ड बताते हैं कि प्रदेश में इस सांप को सबसे ज्यादा सुरक्षित माहौल नैनीताल जिले में मिल रहा है.

आमतौर पर किंग कोबरा का नाम आते ही पश्चिमी घाट के घने जंगलों की तस्वीर उभरती है. यह पट्टी उत्तर में तापी नदी घाटी से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है. हालांकि पश्चिमी हिमालय में इस सांप की मौजूदगी का पहला सबूत 2006 में नैनीताल के भवाली से मिला छह साल बाद यानी 2012 में मुक्तेश्वर में इसका घोंसला मिला. समुद्र तल से करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर मिला यह घोंसला आज तक किंग कोबरा के घोंसले की सबसे अधिक ऊंचाई का विश्व रिकॉर्ड है.

वन अनुसंधान केंद्र ने खंगाला रिकॉर्ड

इसी कड़ी में उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान केंद्र ने 2021 में किंग कोबरा पर अध्ययन शुरू कराया. शोध का आधार 2015 से 2020 के बीच प्रदेश के अलग अलग जिलों में दर्ज हुई मौजूदगी का ब्योरा रहा. आंकड़ों में नैनीताल वन प्रभाग सबसे आगे निकला जहां इन वर्षों में 83 बार यह सांप नजर आया.

इसके बाद देहरादून में 32 और पौड़ी में 12 बार इसकी मौजूदगी दर्ज हुई. वहीं उत्तरकाशी में तीन जबकि हरिद्वार में दो मामले दर्ज किए गए, सबसे ज्यादा मौजूदगी को देखते हुए शोध का दायरा नैनीताल पर ही केंद्रित किया गया.

पश्चिमी घाट वाले भाइयों से अलग पहचान

किंग कोबरा का मूल ठिकाना गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की पहाड़ियां मानी जाती हैं. हालांकि अध्ययन में सामने आया कि उत्तराखंड के किंग कोबरा इन इलाकों के सांपों से काफी अलग हैं.

पश्चिमी घाट में इनकी लंबाई 12 से 14 फीट तक पहुंचती है जबकि उत्तराखंड में मिले सांप औसतन 10 से 12 फीट के पाए गए. ये पश्चिमी घाट में इनकी लंबाई 12 से 14 फीट तक पहुंचती है, जबकि उत्तराखंड में मिले सांप औसतन 10 से 12 फीट के पाए गए. पश्चिमी घाट में इनकी लंबाई 12 से 14 फीट तक पहुंचती है. हालांकि यह फर्क सिर्फ आकार का ही नहीं है बल्कि दोनों जगह के सांपों का डीएनए भी अलग है

सड़कों पर गाड़ियां बनीं जानलेवा

शोध में इस सांप से जुड़े कई और पहलू भी उजागर हुए हैं. सबसे चिंताजनक बात यह रही कि किंग कोबरा के लिए सबसे बड़ा खतरा जंगल या शिकारी नहीं है, बल्कि सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां हैं. साल 2022 से 2024 के बीच पांच किंग कोबरा वाहनों की चपेट में आकर जान गंवा बैठे.