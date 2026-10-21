अखिलेश यादव की राह पर आराधना! यूपी कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने वोट चोरी और मतदाता सूची में EPIC नंबर और नामों में कथित हेरफेर का आरोप लगाते हुए आज बुधवार (21 अक्तूबर) को लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए दावा किया कि जुलाई से सितंबर के बीच 13,150 मतदाताओं के EPIC नंबर और सीरियल नंबर समान रखते हुए उनके नाम बदल दिए गए. पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की.

इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा, सांसद एवं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष इमरान मसूद, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

पीलीभीत सदर में 16,554 वोटों के हेरफेर का आरोप

कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की मदद से चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि SIR के बाद 10 अप्रैल को अंतिम ड्राफ्ट सूची जारी हुई थी. इसके बाद जुलाई और सितंबर के दौरान मतदाता सूची में बदलाव किए गए.

राजेंद्र पाल गौतम ने पीलीभीत सदर विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि 13,150 मतदाताओं के EPIC नंबर और सीरियल नंबर समान रखते हुए उनके नाम बदल दिए गए. इसके अलावा 804 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जबकि 2,600 ऐसे लोगों के नाम जोड़े गए, जो कथित तौर पर उस क्षेत्र में नहीं रहते हैं.

कांग्रेस नेता ने इन आंकड़ों के आधार पर कुल 16,554 वोटों में गड़बड़ी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पार्टी पूरी सूची चुनाव आयोग को सौंपेगी. गौतम ने दावा किया कि इस तरह के बदलाव से मतदाताओं को मतदान के दिन परेशानी हो सकती है और उनके वोट देने के अधिकार पर असर पड़ सकता है.

आराधना मिश्रा बोलीं- हर जिले में होगी मतदाता सूची की जांच

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा ने आरोप लगाया कि राज्य में मतदाता सूची से नाम काटने की कार्रवाई कानून के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में संघर्ष करेगी और हर जिले में मतदाता सूचियों की जांच कराई जाएगी. आराधना मिश्रा ने कहा कि पार्टी इस मामले में कानूनी राय लेगी और संगठन के स्तर पर भी काम करेगी. उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी.

वोट सुरक्षित रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी- इमरान मसूद

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि वोट की सुरक्षा केवल किसी एक राजनीतिक दल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है. उन्होंने मतदाताओं से अपने मताधिकार को सुनिश्चित करने की अपील की. मसूद ने कहा कि कांग्रेस इस मामले को लेकर अदालत का रुख भी करेगी.

सुप्रिया श्रीनेत ने सॉफ्टवेयर से नाम बदलने का लगाया आरोप

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी मतदाता सूची में कथित हेरफेर को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय गंगवार का जिक्र करते हुए कहा कि वह 2022 के विधानसभा चुनाव में 6,930 वोटों के अंतर से जीते थे. श्रीनेत ने दावा किया कि पीलीभीत सदर क्षेत्र में 16 हजार से अधिक वोटों से जुड़ी गड़बड़ी सामने आई है.

उन्होंने कहा कि अप्रैल में ड्राफ्ट सूची आने के बाद प्रक्रिया बंद मानी जा रही थी, लेकिन इसके बाद भी मतदाता सूची में बदलाव किए गए. कांग्रेस का आरोप है कि EPIC नंबर समान रखते हुए नामों में बदलाव किया गया और यह किसी एक पैटर्न के तहत हुआ. श्रीनेत ने कहा कि मतदाता सूची में इस तरह के कथित बदलावों की जांच होनी चाहिए.

सुप्रिया श्रीनेत ने रखी तीन मांगें

1. सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान ले और SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ इससे जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप करे.

2. मतदाता अपने EPIC नंबर और मतदाता सूची में दर्ज नाम की जांच करें. यदि नाम में कोई बदलाव मिलता है, तो कांग्रेस से संपर्क करें.

3. जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी समेत संबंधित अधिकारी सामने आकर स्थिति स्पष्ट करें और बताएं कि मतदाता सूची में कथित बदलाव कैसे हुए.