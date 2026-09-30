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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!

10 करोड़ की FD, करोड़ों के जेवर, सपा प्रत्याशी धनराज नथवानी की दौलत जान उड़ जाएंगे होश!

समाजवादी पार्टी ने धनराज नथवानी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है. धनराज नथवानी की साल 2026-27 में 19 करोड़ 61 लाख 34 हजार 170 की कुल इनकम है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 30 Sep 2026 07:38 PM (IST)
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यूपी में राज्यसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने धनराज नथवानी को उम्मीदवार बनाया है. धनराज नथवानी रिलायंस इंडस्ट्रीज में समूह अध्यक्ष और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. धनराज रिलायंस की जामनगर विनिर्माण प्रभाग की देखरेख भी करते हैं और गुजरात में ‘जियो’ के कारोबार की देखरेख करते हैं. वह द्वारकाधीश मंदिर प्रशासनिक समिति के उपाध्यक्ष हैं और नाथद्वारा मंदिर बोर्ड तथा गुजरात राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य भी हैं.

धनराज नथवानी ने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति को लेकर खुलासा किया है. साथ ही यह भी जानकारी दी है कि उनके नाम 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की एफडी है. धनराज नथवानी ने अपने नाम पर 10 करोड़ 62 लाख 98 हजार 969 रुपयेकी एफडी करा रखी है. साथ ही उन्होंने 55 करोड़ 75 लाख 56 हजार 450 रुपये बॉन्ड में निवेश कर रखे हैं.

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कितनी संपत्ति के मालिक हैं धनराज नथवानी?

धनराज नथवानी की साल 2026-27 में 19 करोड़ 61 लाख 34 हजार 170 की कुल इनकम है. वहीं 2025-26 में वह 7 करोड़ 27 लाख 36 हजार 890 रुपये के मालिक थे. साल 2024-25 में 6 करोड़ 60 लाख 58 हजार 120, साल 2023-24 में 5 करोड़ 37 लाख 47 हजार 880, 2022-23 में 5 करोड़ 50 लाख 53 हजार 580 रुपये के मालिक थे.

कौन हैं धनराज नथवानी?

धनराज नथवानी बीजेपी सांसद परिमल नथवानी के बेटे हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉरपोरेट मामलों के निदेशक परिमल नथवानी ने बीजेपी नीत एनडीए के समर्थन से लगातार चौथी बार राज्यसभा का कार्यकाल हासिल किया, वहीं उनके पुत्र धनराज सपा के टिकट पर संसद के उच्च सदन में जाने की कोशिश कर रहे हैं. 

धनराज को नवंबर 2022 में अमित शाह की जगह गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया था. परिमल इसके उपाध्यक्ष रहे हैं. वह अहमदाबाद में नरेन्द्र मोदी स्टेडियम के निर्माण और विकास से जुड़े रहे हैं. वहीं धनराज, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी के संचालन मंडल के सदस्य भी हैं और गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 07:37 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SAMAJWADI PARTY Rajya Sabha Election 2026 Dhanraj Nathwani
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