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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहापुड़ में पुलिस की बर्बरता! युवक को बाल पकड़कर घसीटा; लात-घूंसों से पीटा

हापुड़ में पुलिस की बर्बरता! युवक को बाल पकड़कर घसीटा; लात-घूंसों से पीटा

हापुड़ में पुलिस का कथित रूप से एक युवक को बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने युवक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है.

Written By : विपिन शर्मा, हापुड़ |  Updated at : 21 Oct 2026 01:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में दशहरा मेले के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने मामूली सी बात पर एक युवक को घेरकर बेरहमी से पीट डाला. कानून का पाठ पढ़ाने वाली पुलिस खुद कानून को ताक पर रखकर एक बेबस युवक पर टूट पड़ी. युवक बार-बार अपना कसूर पूछता रहा, गुहार लगाता रहा, लेकिन वर्दीधारियों ने न सिर्फ उसके बाल खींचे बल्कि उसे जीप के दरवाजे से दबाकर पीटने का प्रयास भी किया. 

इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. उधर पुलिस ने युवक पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है.

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क्या है पूरा मामला ?

 जानकारी के मुताबिक,  घटना मंगलवार देर रात की है, जब हापुड़ की दिल्ली रोड स्थित रामलीला मैदान में दशहरा मेले के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. प्रीत विहार निवासी लविश पुत्र प्रवीण मेले के पास से अपनी बाइक निकालने की कोशिश कर रहा था. इसी बात को लेकर वहां तैनात पुलिसकर्मियों से कहासुनी हो गई. 

युवक की गलती चाहे जो भी रही हो, लेकिन पुलिसकर्मियों का रवैया किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराया जा सकता. गुस्साए आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मियों ने युवक को चारों तरफ से घेर लिया और जबरन खींचते हुए कोतवाल की गाड़ी तक ले गए. वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी युवक को गाड़ी के पिछले हिस्से में जबरन ठूंस रहे हैं. 

लात-घूंसों से की पिटाई 

युवक जब अपना कसूर पूछते हुए बाहर आने की कोशिश करता है, तो पुलिसकर्मी उस पर लात-घूंसों और थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं. यही नहीं, युवक के बाल पकड़कर खींचे गए और गाड़ी के दरवाजे से दबाकर उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की गई. मौके पर सैकड़ों की भीड़ तमाशबीन बनी रही और खाकी सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाती रही. 

युवक को नशे की हालत में होना बताया 

मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि युवक नशे की हालत में बेहद खतरनाक तरीके से बिना नंबर प्लेट की  बाइक चला रहा था. रोकने पर उसने पुलिस से अभद्रता की. पुलिस ने उसकी बाइक को धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस की दलील अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या किसी नियम के उल्लंघन या अभद्रता की सजा सरेआम इस तरह की मारपीट है? यदि युवक ने शराब पी रखी थी या बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी, तो कानून में उसके लिए चालान और हिरासत की स्पष्ट प्रक्रिया दर्ज है. मगर जिस तरह आधा दर्जन पुलिसकर्मियों ने भीड़ के बीच एक युवक को लात-घूंसों से पीटा और गाड़ी के दरवाजे से दबाने का प्रयास किया, उसने पुलिस की कार्यशैली और खाकी के आचरण पर बड़ा बट्टा लगा दिया है. अब देखना यह होगा कि खाकी के इस बेलगाम और बर्बर चेहरे पर उच्चाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं या फिर हर बार की तरह मामले को दबा दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: 'धर्म परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं', बौद्ध धर्म विवाद पर राजकुमार भाटी की सफाई

Published at : 21 Oct 2026 01:27 PM (IST)
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