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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडफतेहपुर: मूर्ति विसर्जन में छेड़खानी के बाद बवाल, दो गांवों में तनाव; 18 पर केस दर्ज

फतेहपुर: मूर्ति विसर्जन में छेड़खानी के बाद बवाल, दो गांवों में तनाव; 18 पर केस दर्ज

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लड़कियों के साथ कथित छेड़खानी को लेकर दो गांवों के लोगों में लाठी-डंडों से लैस होकर एक-दूसरे पर हमला कर दिया.

Written By : संदीप केशरवानी, फतेहपुर |  Updated at : 21 Oct 2026 01:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान लड़कियों के साथ कथित छेड़खानी को लेकर दो गांवों के लोगों के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट भी हुई. इसके बाद दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडों से लैस होकर आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया.

इस घटना के बाद गांव में तनाव फैल गया. मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा. वहीं, तनाव को देखते हुए डीएसपी खागा ने लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. हालांकि, दोनों गांवों के बीच तनाव बरकरार है.

दूसरे गांव के लोगों ने अबीर-गुलाल फेंक की अश्लील हरकतें

यह मामला सुल्तानपुर घोष क्षेत्र के मेढ़डौली और बरहापार गांव का है. मेढ़डौली गांव के लोगों का आरोप है कि वे मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे थे, तभी बरहापार गांव के लोगों ने उनके साथ मारपीट की. वहीं, बरहापार गांव के लोगों का कहना है कि वे मूर्ति विसर्जन के लिए नौबस्ता गंगा घाट जा रहे थे.

इसी दौरान दूसरे गांव के कुछ लोगों ने मूर्ति के साथ जा रही महिलाओं और लड़कियों पर कथित तौर पर गलत नीयत से अबीर-गुलाल फेंका और अश्लील हरकतें कीं. विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. बरहापार गांव के लोगों का आरोप है कि रास्ते में घेरकर उनके साथ मारपीट की गई.

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लोगों ने मूर्ति विसर्जन करने से इनकार कर की कार्रवाई की मांग

विवाद के बाद बरहापार गांव के लोगों ने मूर्ति को वापस गांव में ले जाकर रख दिया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इसके बाद दोनों गांवों के लोग आमने-सामने आ गए और लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला कर दिया. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया और लोगों ने मूर्ति विसर्जन करने से भी इनकार कर दिया. ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर करीब 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पुलिस की ओर से मूर्ति विसर्जन कराने का प्रयास किया जा रहा है. मौके पर तनाव को देखते हुए पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

Published at : 21 Oct 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Fatehpur News
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