ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में 12वीं मंजिल पर लगी भयानक आग, बाल-बाल बचा परिवार

ग्रेटर नोएडा से एक आग की घटना सामने आई है, जहां आग से देख-देखते पूरा फ्लैट राख हो गया. यहां ग्रेनो वेस्ट की लॉ रेजिडेंशिया सोसाइटी में सोमवार देर रात एक फ्लैट में अचानक आग लग गई. आग लगने से पूरे फ्लैट में रखा सभी सामान जलकर खाक हो गया. इस हादसे में लाखों के नुकसान की बात सामने आ रही है. दमकल विभाग ने आग का काऱण भीषण गर्मी में एसी का कंप्रेसर फटने को बताया है, लेकिन फ्लैट मालिक का कहना है कि एसी चल ही नहीं रहा था.

जानकारी के अनुसार, लॉ रेजीडेंशिया सोसाइटी के टावर-21 में धीरेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते हैं. देर रात करीब जब यह हादसा हुआ वह अपने कमरे में सो रहे थे. उनकी बेटी दूसरे कमरे में पढ़ाई कर रही थी. उसी दौरान बालकनी की साइड वाले कमरे से आग की लपटें और धुआं निकलता दिखाई दिया. पड़ोस में रहने वालों ने उन्हें आग लगने की जानकारी दी. मामले की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई.

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सोसाइटी में नहीं लगे आग बुझाने के उपकरण

आरोप है कि दमकल विभाग को करीब एक घंटे का समय लग गया. फ्लैट में आग बुझाने से कोई उपकरण नहीं लगे है, जबकि कई बार बोला गया है कि आग की घटना से निपटने के लिए आवश्यक सुधा कराएं. निवासियों का आरोप है कि टावर में लगे फायर हाइड्रेंट काम नहीं कर रहे थे, पाइप कनेक्ट नहीं थे और अलार्म सिस्टम भी फेल रहा.

जानकारी के मुताबिक, जिस कमरे में रात के समय आग लगी है, उसमें न एसी चल रहा था और न कोई बिजली का उपकरण. सीएफओ प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि एसी का कंप्रेसर फटने से शॉर्ट सर्किट हुआ और हादसे की सूचना मिली थी. दमकल की तीन गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. परिसर के ओपन एरिया में गाड़ियां बेहद गलत तरीके से खड़ी थी, जिसकी वजह से दमकल की गाड़ियों को मौके पर पहुंचने में समय लग गया. पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.

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