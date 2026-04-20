PM मोदी का राजस्थान दौरा रद्द, पचपदरा रिफाइनरी में आग की वजह से स्थगित हुआ लोकार्पण

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाप्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा रद्द, पचपदरा रिफाइनरी में आग की वजह से स्थगित हुआ लोकार्पण

प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान दौरा रद्द, पचपदरा रिफाइनरी में आग की वजह से स्थगित हुआ लोकार्पण

PM Modi Rajasthan visit canceled: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन पचपदरा रिफाइनरी में आग की वजह से उनका दौरा कैंसिल हो गया है.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 20 Apr 2026 05:53 PM (IST)
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राजस्थान के बालोतरा जिले की पचपदरा रिफाइनरी में सोमवार (20 अप्रैल) को भीषण आग लग गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का मंगलवार को लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन आग की वजह से पीएम मोदी का राजस्थान दौरा रद्द हो गया है. रिफाइनरी में आग लगने के बाद दो दर्जन से ज्यादा फायरब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया गया.

प्रधानमंत्री मोदी को रिफाइनरी का लोकार्पण करने के साथ ही एक जनसभा को भी संबोधित करना था. आग लगने की घटना की वजह से प्रधानमंत्री मोदी का लोकार्पण कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यालय ने पीएम के कार्यक्रम के स्थगित होने की पुष्टि कर दी है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भी सोमवार शाम पचपदरा पहुंचना था.

आग बुझाने के लिए मौके पर 50 फायरब्रिगेड की गाड़ियां

पचपदरा रिफाइनरी के 'क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट' में आग लगी थी. अधिकारियों ने बताया कि दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंचीं और आग पर बहुत मुश्किल के बाद काबू पाया गया. अधिकारियों का कहना है कि हालात को काबू करने के लिए आपातकालीन टीमों को लगाया गया है तथा किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. फायरब्रिगेड की करीब 50 गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं. करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

अशोक गहलोत ने जारी किया दुख

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस घटना पर दुख जताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'बालोतरा के पचपदरा में रिफाइनरी में आग लगने की खबर सुनकर चिंता हुई. रिफाइनरी हम सभी राजस्थानियों के लिए गर्व करने वाली परियोजना है जिसका कल उद्घाटन होना है. ऐसे समय पर यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. मैं इस घटना में सभी की सलामती की प्रार्थना करता हूं.'

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान पहुंचने वाला है अमेरिकी विमान, ईरान बातचीत को नहीं तैयार, ट्रंप की बढ़ने वाली है टेंशन?

Published at : 20 Apr 2026 05:24 PM (IST)
Tags :
PM Modi Rajasthan Pachpadra Refinery Breaking News Abp News
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