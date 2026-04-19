गाजियाबाद के लोनी पुलिस स्टेशन में आग, थाने में खड़े जब्त दर्जनों वाहनों जलकर हुए खाक

गाजियाबाद में पुलिस स्टेशन से आगजनी की खबर सामने आई है, यहां थाने में जब्त वाहनों में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग ने देखते ही देखते दर्जनों वाहनों को अपनी जद में ले लिया, वहीं आगजनी की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि, मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड टीम के पहुंचने से पहले पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की. एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया.

जानकारी के मुताबिक, यह मामला गाजियाबाद के थाना लोनी से सामने आया है, थाना लोनी परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां जब्त किए वाहनों में अचानक से आग लग गई. आग इतनी तीव्रता से फैली की उसने करीब दो दर्जन वाहनों को अपनी आगोश में ले लिया. आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

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थाने में खड़े जब्त वाहनों में लगी आग

इस घटना के संबंध में गाजियाबाद में चीफ फायर ऑफिसर राहुल पाल ने बताया कि ट्रोनिका सिटी फायर स्टेशन को थाना लोनी में आग की सूचना प्राप्त हुई. आग की सूचना पर आनन-फानन में तीन दमकल की गाड़ियां मौके पर रवाना की गई. गाड़ियों के पहुंचने पर पता चला कि अलग-अलग अभियोग में जब्त किए गए वाहनों में आग लगी है.

आग लगने का कारण नहीं हो सका स्पष्ट

चीफ फायर ऑफिसर ने बताया कि आग किस कारण से लगी इसका पता नहीं चला है. तुरंत ही दमकल कर्मियों ने पाइप फैला कर आग पर काबू पाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि 1 घंटे की कड़ी मसक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही कि आग वाहनों से थाना परिसर या आसपास के कमर्शियल या रिहायसी इलाके में नहीं पहुंची.

घटना ने सुरक्षा पर खड़ें किए प्रश्न चिन्ह

आपको बता दें कि गाजियाबाद स्थित थाना लोनी का अभी हाल ही में रिनोवेशन हुआ था.उसके बाद थाना लोनी को आदर्श थाना माना जा रहा था. अब थाना लोनी परिसर में आग लगने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है, साथ ही इस घटना ने सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं.

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