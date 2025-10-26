हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी: भाई दूज पर बहन बनी कातिल, भतीजे के साथ मिलकर की भाई की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

अमेठी: भाई दूज पर बहन बनी कातिल, भतीजे के साथ मिलकर की भाई की हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार

Amethi News: घटना के बाद पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. बहन ने ही अपने मजदूर भाई की हत्या की साजिश रची.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 26 Oct 2025 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

अमेठी में भाई दूज के दिन काम से वापस घर जा रहे थे. साइकिल सवार दिहाड़ी मजदूर की लाठी डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद पुलिस ने हत्या के कारणों की जांच शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

बता दें, बुजुर्ग की सगी बहन ने ही अपने मजदूर भाई की हत्या की साजिश रची और अपने एक मुंह भोले भतीजे के साथ मिलकर बीच सड़क पर उसकी पीट-पीट कर हत्या करवा दी. घटना में शामिल बहन समेत पांच हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से घटना में प्रयुक्त लाठी डंडे को भी बरामद कर लिया है. 

पूरे मामले पर एक नजर

दरअसल यह पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पावर हाउस के पास का है जहां भाई दूज के दिन काम खत्म कर साइकिल से घर वापस जा रहे 56 वर्षीय बुजुर्ग निर्मल कश्यप की बाइक सवार तीन बदमाशों ने लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया. 

घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो एक सीसीटीवी कैमरे में तीन संदिग्ध युवक जाते दिखाई पड़े जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी.  

मृतक के भाई ने दो तहरीर

मृतक के भाई की तहरीर पर बहन के दामाद उसके पड़ोसी और अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस को शुरू से ही पारिवारिक जमीन विवाद की आशंका थी. इसके बाद पुलिस ने इसी एंगल में जांच तेज कर दी. 

पुलिस ने हत्या में शामिल दिवाकर पुत्र कृष्णदेव, शिव प्रताप पुत्र राम प्रताप, वंशराज उर्फ बंटू पुत्र लाल जी, अरुण कुमार पुत्र स्व. कड़ेदिन और मृतक की बहन सतना पुत्री स्व. शिवरतन कश्यप को गिरफ्तार किया. अभियुक्त अरुण कुमार संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर था. वह मृतक की बहन सतना के घर आता जाता था और सतना को अपनी मुंहबोली बुआ मानता था.

जमीन विवाद के बीच हुई हत्या

सतना और उसके भाई निर्मल के बीच जमीन विवाद था इसलिए सतना ने ही अरुण के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची. अरुण ने अपने तीन साथियों दिवाकर शिव प्रताप और वंशराज उर्फ बंटू के साथ मिलकर सतना के घर में बैठकर हत्या की साजिश रची. 

घटना वाले दिन तीनों रास्ते में पहुंचे और लाठी डंडों से निर्मल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना में प्रयुक्त तीन डंडों को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. फिलहाल पुलिस पांचों आरोपियों को जेल भेजने में जुटी है.

Input By : अखिलेश माही
और पढ़ें
Published at : 26 Oct 2025 04:42 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS UP Police
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Apurva Agnihotri करेंगे टीवी कमबैक,Parth Samthaan और Rishita Kothari के साथ
Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
'हर महीने रुकवाई एक जंग, अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान विवाद जल्द सुलझा दूंगा', डोनाल्ड ट्रंप का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
'पाकिस्तान की इस घटिया हरकत को...', सलमान खान को आतंकी घोषित करने पर भड़के सपा सांसद नदवी
क्रिकेट
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
कब से भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी टी20 सीरीज? नोट कर लीजिए सभी 5 मैचों की तारीख और समय
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?
'दे दे प्यार दे 2' के सामने 5 बड़ी मुश्किलें, क्या इन्हें पार कर पाएगी फिल्म?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
जनरल नॉलेज
क्या मैदान में मैच खेलते-खेलते संन्यास का ऐलान कर सकता है खिलाड़ी, जानें क्या है नियम?
क्या मैदान में मैच खेलते-खेलते संन्यास का ऐलान कर सकता है खिलाड़ी, जानें क्या है नियम?
यूटिलिटी
हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, जानें क्या रहेगा बेस्ट
हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, जानें क्या रहेगा बेस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget