ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा पर ड्रोन से होगी महिलाओं पर फूलों की वर्षा, घाटों पर हुई सजावट

ग्रेटर नोएडा में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं. शहर के प्रमुख पूजा स्थलों गौर सिटी के लेक व्यू पार्क और चेरी काउंटी सोसाइटी के सामने स्थित नेफोवा घाट पर इस वर्ष छठ पूजा भव्य रूप से आयोजित की जाएगी. स्थानीय कमेटियों के अनुसार, घाटों की मरम्मत, सफाई और सौंदर्यीकरण तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

पूजा स्थलों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. पारंपरिक धार्मिक आस्था को और पवित्रता देने के लिए घाटों पर गंगाजल से शुद्धिकरण के साथ ही कन्नौज के गुलाब जल का प्रयोग किया जाएगा. वहीं रंगीन रोशनी से घाट की सजावट की जाएगी, जिससे वातावरण पूरी तरह उत्सवमय दिखाई देगा.

सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षण

नेफोवा घाट पर पहले दिन भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगी. आयोजन समिति के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे. श्रद्धालुओं के आनंद को बढ़ाने के लिए घाट पर एक विशाल LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे.

गौर सिटी में छठ पूजा की भव्य तैयारी

इसी तरह गौर सिटी के लेक व्यू पार्क में भी भव्य छठ आयोजन की तैयारी है. गौर सिटी छठ पूजा समिति ने लगभग 250 महिलाओं के खड़े होने की सुव्यवस्थित व्यवस्था की है. 27 अक्टूबर की संध्या को बिहार की सुप्रसिद्ध गायिका साधना अपनी प्रस्तुति देंगी, जिसकी वजह से स्थानीय समुदाय में काफी उत्साह देखा जा रहा है. गौर सिटी 1 टाउनशिप के भीतर रहने वाले लोग भी इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकें, इसके लिए मार्केट क्षेत्र में बड़ी स्क्रीन लगाकर आयोजनों का लाइव प्रसारण किया जाएगा. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस बार छठ पूजा को लेकर का उत्साह पिछले वर्षों की तुलना में कहीं अधिक देखने को मिल रहा है.