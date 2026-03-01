हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी: रिटायरमेंट भी शादी जैसा! महोबा में वरिष्ठ लिपिक को घोड़ी पर बैठाकर दी विदाई

यूपी: रिटायरमेंट भी शादी जैसा! महोबा में वरिष्ठ लिपिक को घोड़ी पर बैठाकर दी विदाई

Mahoba News In Hindi: बीएसए राहुल मिश्रा ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि रघुवीर सिंह जैसे लगनशील और ईमानदार कर्मचारी विभाग की रीढ़ होते हैं. उन्हें यादगार विदाई दी गयी.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 01 Mar 2026 09:14 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के महोबा में बेसिक शिक्षा विभाग में शनिवार को एक अजब ही नजारा देखने को मिला. यहां वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात रघुवीर सिंह सेवानिवृत्त हो गए. लेकिन उनकी कार्यालय से विदाई यादगार बन गयी. 35 साल की सेवा से विदाई उनकी दूल्हे की तरह घोड़ी और ढोल-बाजे के साथ हुई. साथियों ने उन्हें एक यादगार विदाई दी. जो अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गयी है.

इससे पहले कार्यालय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन हुआ. जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा सहित समस्त स्टाफ ने उन्हें पुष्पमाला पहनाई और स्मृति चिन्ह भेंट किए. इस दौरान रघुवीर सिंह ने अपने सेवाकाल को याद किया और सभी सहयोगियों का धन्यवाद दिया.

बीएसए ने दी भविष्य की शुभकामनाएं

बीएसए राहुल मिश्रा ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि रघुवीर सिंह जैसे लगनशील और ईमानदार कर्मचारी विभाग की रीढ़ होते हैं. उन्होंने कहा कि मानव जीवन में तीन पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पहला शिक्षा, दूसरा विवाह और तीसरा रिटायरमेंट. आज उनके इस तीसरे पड़ाव को यादगार बनाने के लिए ही यह अनोखा प्रयास किया गया.

रघुवीर सिंह हुए भावुक

इस मौके पर खुद रघुवीर सिंह तोमर भी काफी भावुक नजर आए. उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा, “आज मुझे अपनी शादी का वो दिन याद आ गया जब मैं घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन लेने गया था. आज करियर की दूसरी पारी खत्म कर तीसरी पारी में कदम रख रहा हूँ, तो साथियों ने फिर से वही सम्मान दिया है. यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण है.” उन्होंने अपने जूनियर साथियों को ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने का संदेश भी दिया.

विभाग के शिक्षकों ने भी इस अनोखी विदाई समारोह में नाचते गाते विदा किया. घोड़ी पर कुछ दूर तक शौर्य प्रदर्शन और नाच-गाने के बाद, उन्हें एक सजी हुई रॉयल वेडिंग कार में बैठाकर ससम्मान उनके घर तक छोड़ा गया.

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 09:14 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Mahoba News Unique Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 1500 करोड़ ट्रांसफर, 2027 चुनाव पर भी सतीश शर्मा का बयान
होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर के लिए 1500 करोड़ ट्रांसफर, 2027 चुनाव पर भी सतीश शर्मा का बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: रिटायरमेंट भी शादी जैसा! महोबा में वरिष्ठ लिपिक को घोड़ी पर बैठाकर दी विदाई
यूपी: रिटायरमेंट भी शादी जैसा! महोबा में वरिष्ठ लिपिक को घोड़ी पर बैठाकर दी विदाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Varanasi News: वाराणसी में भी दिखा ईरान-इजराइल हमले का असर, एयरपोर्ट से शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइट रद्द
वाराणसी में भी दिखा ईरान-इजराइल हमले का असर, एयरपोर्ट से शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइट रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हापुड़ में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला को पति समेत किया गिरफ्तार, घर से मिले विदेशी दस्तावेज
हापुड़ में पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला को पति समेत किया गिरफ्तार, घर से मिले विदेशी दस्तावेज
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War: Ali Khamenei के निधन पर ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर Ali Khamenei की मौत | Donald Trump | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu
US-Israel Iran War: हमले में Khamenei समेत परिवार के चार सदस्यों की मौत? | Netanyahu | Donlad Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने फिर शुरू किए ईरान पर हमले | Khamenei | Netanyahu | Donlad Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
बिहार
PUSU Elections: पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद पर NSUI का कब्जा, शांतनु शेखर ने दर्ज की जीत
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
क्रिकेट
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
साहिबजादा फरहान ने ऐतिहासिक शतक से तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, 'सिक्सर किंग' बन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया
विश्व
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
तीसरे विश्वयुद्ध की कगार पर दुनिया! जानें ईरान की इजरायल और अमेरिका से दुश्मनी की पूरी टाइमलाइन
विश्व
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ईरान-इजरायल जंग की वजह से सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, यात्री परेशान, एयरस्पेस अभी भी बंद
ट्रेंडिंग
स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो
स्कूल जाते समय बच्चे को लगी भूख, बीच सड़क ही खोल लिया लंच बॉक्स; देखें वीडियो
हेल्थ
सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में जाती है एक महिला की जान, विशेषज्ञ ने बताए बचाव के 5 तरीके
सर्वाइकल कैंसर से हर 8 मिनट में जाती है एक महिला की जान, विशेषज्ञ ने बताए बचाव के 5 तरीके
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget