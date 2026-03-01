यूपी: रिटायरमेंट भी शादी जैसा! महोबा में वरिष्ठ लिपिक को घोड़ी पर बैठाकर दी विदाई

उत्तर प्रदेश के महोबा में बेसिक शिक्षा विभाग में शनिवार को एक अजब ही नजारा देखने को मिला. यहां वरिष्ठ लिपिक के पद पर तैनात रघुवीर सिंह सेवानिवृत्त हो गए. लेकिन उनकी कार्यालय से विदाई यादगार बन गयी. 35 साल की सेवा से विदाई उनकी दूल्हे की तरह घोड़ी और ढोल-बाजे के साथ हुई. साथियों ने उन्हें एक यादगार विदाई दी. जो अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गयी है.

इससे पहले कार्यालय परिसर में विदाई समारोह का आयोजन हुआ. जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा सहित समस्त स्टाफ ने उन्हें पुष्पमाला पहनाई और स्मृति चिन्ह भेंट किए. इस दौरान रघुवीर सिंह ने अपने सेवाकाल को याद किया और सभी सहयोगियों का धन्यवाद दिया.

बीएसए ने दी भविष्य की शुभकामनाएं

बीएसए राहुल मिश्रा ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि रघुवीर सिंह जैसे लगनशील और ईमानदार कर्मचारी विभाग की रीढ़ होते हैं. उन्होंने कहा कि मानव जीवन में तीन पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, पहला शिक्षा, दूसरा विवाह और तीसरा रिटायरमेंट. आज उनके इस तीसरे पड़ाव को यादगार बनाने के लिए ही यह अनोखा प्रयास किया गया.

रघुवीर सिंह हुए भावुक

इस मौके पर खुद रघुवीर सिंह तोमर भी काफी भावुक नजर आए. उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा, “आज मुझे अपनी शादी का वो दिन याद आ गया जब मैं घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन लेने गया था. आज करियर की दूसरी पारी खत्म कर तीसरी पारी में कदम रख रहा हूँ, तो साथियों ने फिर से वही सम्मान दिया है. यह मेरे जीवन का सबसे अनमोल क्षण है.” उन्होंने अपने जूनियर साथियों को ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने का संदेश भी दिया.

विभाग के शिक्षकों ने भी इस अनोखी विदाई समारोह में नाचते गाते विदा किया. घोड़ी पर कुछ दूर तक शौर्य प्रदर्शन और नाच-गाने के बाद, उन्हें एक सजी हुई रॉयल वेडिंग कार में बैठाकर ससम्मान उनके घर तक छोड़ा गया.