शंकराचार्य का समर्थन करने पर फलाहारी महाराज को मिली जान से मारने की धमकी, CM से लगाई गुहार

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करने वाले दिनेश फलाहारी महाराज को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है. महाराज का कहना है कि उन्हें एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें कॉल करने वाले ने गंभीर धमकी दी. उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर की है और सुरक्षा की मांग की है.

फोन पर मिली धमकी

फलाहारी महाराज के अनुसार, फोन करने वाले ने कहा कि “सब कुछ खत्म कर देंगे, जान से मार देंगे, चैनलों पर ज्यादा मत बोल.” महाराज का दावा है कि आवाज से धमकी देने वाला मुस्लिम प्रतीत हो रहा था.

हालांकि, पुलिस की ओर से अभी तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. महाराज ने कहा कि अगर उनके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके लिए शासन-प्रशासन और आशुतोष ब्रह्मचारी को जिम्मेदार माना जाए.

आशुतोष ब्रह्मचारी पर लगाए आरोप

फलाहारी महाराज ने यह भी आरोप लगाया कि आशुतोष ब्रह्मचारी पहले भी उन्हें धमकी दे चुके हैं. उनका कहना है कि प्रयागराज हाईकोर्ट परिसर में आशुतोष पांडेय ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी.

महाराज अक्सर टीवी चैनलों की डिबेट में आशुतोष ब्रह्मचारी के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और कई बार उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगा चुके हैं. इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है.

चार साल से जारी है अनशन

बताया जाता है कि दिनेश फलाहारी महाराज पिछले 4 सालों से संकल्प लेकर अनशन पर हैं. उनका कहना है कि जब तक मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर से मस्जिद नहीं हटेगी, तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे. वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष भी हैं और लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं.

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

महाराज ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है और धमकी देने वाले की पहचान कब तक हो पाती है.