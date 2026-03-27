हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडMahoba: रामनवमी पर दिखी हिंदू-मुस्लिम एकता, मुस्लिम युवाओं ने शोभायात्रा पर बरसाए फूल

Mahoba: रामनवमी पर दिखी हिंदू-मुस्लिम एकता, मुस्लिम युवाओं ने शोभायात्रा पर बरसाए फूल

Mahoba Ram Navami: महोबा में रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया. भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें हिंदू-मुस्लिम एकता का अद्भुत दृश्य दिखा. विधायक और अधिकारियों ने पालकी को कंधा दिया.

By : इमरान खान, महोबा | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 27 Mar 2026 09:49 PM (IST)
Preferred Sources

वीरभूमि महोबा में चैत्र नवरात्रि की नवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव अभूतपूर्व उत्साह, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया. पूरा शहर 'जय श्री राम' के जयकारों से गूंज उठा. इस पावन अवसर पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा में न केवल आस्था का जनसैलाब उमड़ा, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली.

ऐतिहासिक नवीन गल्ला मंडी परिसर स्थित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण मंदिर में शंखध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया. जन्मोत्सव के उपरांत भगवान श्री राम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई.

MLA ने कंधों पर उठाकर नगर भ्रमण की भव्य शुरुआत की

क्षेत्रीय विधायक राकेश गोस्वामी, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और गल्ला व्यापारियों ने प्रभु की पालकी को अपने कंधों पर उठाकर नगर भ्रमण की भव्य शुरुआत की. शोभायात्रा में शामिल भगवान की मनमोहक प्रतीकात्मक झांकियों और विशेष रूप से बुलाए गए 'नासिक बैंड' की धुनों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. हजारों युवा हाथों में केसरिया ध्वज थामे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए प्रभु की भक्ति में सराबोर नजर आए.

शोभायात्रा में दिखी 'गंगा-जमुनी तहजीब'

महोबा की सड़कों पर इस दौरान आपसी भाईचारे की अद्भुत मिसाल देखने को मिली. जब शोभायात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरी, तो मुस्लिम युवाओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया. मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धालुओं पर छतों और रास्तों से पुष्पवर्षा की और उन्हें अपने हाथों से शरबत पिलाकर सामाजिक सौहार्द का बड़ा संदेश दिया.

DM और SP ने पालकी को दिया कंधा

त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए महोबा जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही. जिलाधिकारी (DM) गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक (SP) प्रबल प्रताप सिंह ने स्वयं सड़क पर उतरकर पूरे जुलूस मार्ग का सघन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली.

एक बेहद खास पल तब आया, जब DM और SP ने खुद रामनवमी की पालकी को कंधा देकर रवाना किया. इस कदम ने प्रशासन और जनता के बीच अटूट विश्वास पैदा किया. सुरक्षा के लिहाज से पूरे रास्ते भर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी (CCTV) से चप्पे-चप्पे की निगरानी की गई.

प्रशासन की सतर्कता और भारी पुलिस बल (PAC व महिला पुलिस) की तैनाती के चलते यह विशाल शोभायात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुई.

और पढ़ें
Published at : 27 Mar 2026 09:48 PM (IST)
Tags :
Ram Navami UP NEWS Mahoba News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mahoba: रामनवमी पर दिखी हिंदू-मुस्लिम एकता, मुस्लिम युवाओं ने शोभायात्रा पर बरसाए फूल
महोबा: रामनवमी पर दिखी हिंदू-मुस्लिम एकता, मुस्लिम युवाओं ने शोभायात्रा पर बरसाए फूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री असीम अरुण के कार्यक्रम में अधिकारियों को पहुंचने में क्यों हुई देरी? डीएम ने किया साफ
मंत्री असीम अरुण के कार्यक्रम में अधिकारियों को पहुंचने में क्यों हुई देरी? डीएम ने किया साफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में कब से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया? निर्वाचन अधिकारी ने कर दिया साफ
उत्तराखंड में कब से शुरू होगी SIR की प्रक्रिया? निर्वाचन अधिकारी ने कर दिया साफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में स्ट्रीट डॉग फीडिंग पर नई व्यवस्था, 25 स्थान निर्धारित, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
देहरादून में स्ट्रीट डॉग फीडिंग पर नई व्यवस्था, 25 स्थान निर्धारित, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
Advertisement

वीडियोज

Khabar Filmy Hain: एक्टिंग का असली किंग कौन, धुरंधर की दहाड़ के बीच रनवीर कपूर का पलटवार | Bollywood Masala
Saas Bahu Aur Saazish: राघव के लिए रीत बनी वकील, क्या सबूत जुटाने में होगी कामयाब ?
Sandeep Chaudhary: वोट लिया, अब महंगा तेल दिया! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | PM Modi | Trump
Iran Israel War: US युद्ध में ऐसा फंसा..निकलना मुश्किल! | Donald Trump | Netanyahu | Breaking
Chitra Tripathi: इजरायल-अमेरिका का सरेंडर? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
भारत फिर खरीदेगा रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम, DAC ने दी मंजूरी, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन!
बिहार
नीतीश कुमार के बेटे निशांत JDU के लिए बड़ा प्लान बना रहे! कहा- 'किस तरह से अपने…'
नीतीश कुमार के बेटे निशांत JDU के लिए बड़ा प्लान बना रहे! कहा- 'किस तरह से अपने…'
विश्व
Israel US Iran War Live: अमेरिका के FBI डायरेक्टर काश पटेल की Email आईडी हैक, ईरान को लेकर US-इजरायल के बीच बढ़ी तकरार
Live: यूएस के FBI डायरेक्टर काश पटेल की Email आईडी हैक, ईरान को लेकर US-इजरायल के बीच बढ़ी तकरार
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 OTT Release: क्या 'धुरंधर 2' हो गई है OTT पर रिलीज? जानें कब और कहां देखें
Dhurandhar 2 OTT Release: क्या 'धुरंधर 2' हो गई है OTT पर रिलीज? जानें कब और कहां देखें
आईपीएल 2026
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, पार्किंग से लेकर एंट्री-एग्जिट तक जानें सारी डिटेल 
IPL 2026 के लिए बेंगलुरु पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, जानें सारी डिटेल
इंडिया
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ईरान युद्ध ने बढ़ाया हवाई किराया, एक अप्रैल से महंगी हो जाएगी फ्लाइट की टिकट! आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर?
ट्रेंडिंग
Viral Video: तवे पर 8 चपाती और उस पर थूकने लगा हलवाई, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'देसी घी' डाल रहा है भाई
तवे पर 8 चपाती और उस पर थूकने लगा हलवाई, वीडियो देख यूजर्स बोले- 'देसी घी' डाल रहा है भाई
हेल्थ
Weight Loss Drugs In India: बिना जिम-डाइट वजन घटाने वाली दवाओं का काला सच, एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों हैं ये खतरनाक!
बिना जिम-डाइट वजन घटाने वाली दवाओं का काला सच, एक्सपर्ट्स ने बताया क्यों हैं ये खतरनाक!
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget