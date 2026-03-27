Mahoba: रामनवमी पर दिखी हिंदू-मुस्लिम एकता, मुस्लिम युवाओं ने शोभायात्रा पर बरसाए फूल

वीरभूमि महोबा में चैत्र नवरात्रि की नवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव अभूतपूर्व उत्साह, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया. पूरा शहर 'जय श्री राम' के जयकारों से गूंज उठा. इस पावन अवसर पर निकाली गई भव्य शोभायात्रा में न केवल आस्था का जनसैलाब उमड़ा, बल्कि हिंदू-मुस्लिम एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी देखने को मिली.

ऐतिहासिक नवीन गल्ला मंडी परिसर स्थित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण मंदिर में शंखध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत से भगवान का अभिषेक किया गया. जन्मोत्सव के उपरांत भगवान श्री राम की भव्य शोभायात्रा निकाली गई.

MLA ने कंधों पर उठाकर नगर भ्रमण की भव्य शुरुआत की

क्षेत्रीय विधायक राकेश गोस्वामी, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर और गल्ला व्यापारियों ने प्रभु की पालकी को अपने कंधों पर उठाकर नगर भ्रमण की भव्य शुरुआत की. शोभायात्रा में शामिल भगवान की मनमोहक प्रतीकात्मक झांकियों और विशेष रूप से बुलाए गए 'नासिक बैंड' की धुनों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. हजारों युवा हाथों में केसरिया ध्वज थामे और डीजे की धुन पर थिरकते हुए प्रभु की भक्ति में सराबोर नजर आए.

शोभायात्रा में दिखी 'गंगा-जमुनी तहजीब'

महोबा की सड़कों पर इस दौरान आपसी भाईचारे की अद्भुत मिसाल देखने को मिली. जब शोभायात्रा मुस्लिम बाहुल्य इलाकों से गुजरी, तो मुस्लिम युवाओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया. मुस्लिम समाज के लोगों ने श्रद्धालुओं पर छतों और रास्तों से पुष्पवर्षा की और उन्हें अपने हाथों से शरबत पिलाकर सामाजिक सौहार्द का बड़ा संदेश दिया.

DM और SP ने पालकी को दिया कंधा

त्योहार की संवेदनशीलता को देखते हुए महोबा जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही. जिलाधिकारी (DM) गजल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक (SP) प्रबल प्रताप सिंह ने स्वयं सड़क पर उतरकर पूरे जुलूस मार्ग का सघन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली.

एक बेहद खास पल तब आया, जब DM और SP ने खुद रामनवमी की पालकी को कंधा देकर रवाना किया. इस कदम ने प्रशासन और जनता के बीच अटूट विश्वास पैदा किया. सुरक्षा के लिहाज से पूरे रास्ते भर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी (CCTV) से चप्पे-चप्पे की निगरानी की गई.

प्रशासन की सतर्कता और भारी पुलिस बल (PAC व महिला पुलिस) की तैनाती के चलते यह विशाल शोभायात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से संपन्न हुई.