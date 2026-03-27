Dhurandhar 2 OTT Release: क्या 'धुरंधर 2' हो गई है OTT पर रिलीज? जानें कब और कहां देखें

19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर 2' का क्रेज रिलीज के नौ दिनों में भी कम नहीं हुआ है. फिल्म को देखने अब तक भी बड़ी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं. फिल्म ने रिलीज के एक ही हफ्ते में करीब 1000 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है. तो वहीं इंडिया में ये कलेक्शन 700 करोड़ के पार पहुंच गया है. इसी बीच अब खबरें ऐसी आई हैं कि ये फिल्म ऑनलाइन रिलीज हो गई है? आइये जानते हैं इस खबर की सच्चाई.

'धुरंधर 2' ओटीटी रिलीज

'धुरंधर 2' को रिलीज हुए एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच फिल्मीबीट को फिल्म से जुड़ एक सूत्र ने बताया है कि, 'धुरंधर 2 को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहे बेहतरीन रिस्पॉन्स को देखते हुए, मेकर्स फिलहाल इसे ओटीटी पर लाने की जल्दी में नहीं हैं. फिल्म बहुत ही बढ़िया कमा रही है, और टीम का फिलहाल फोकस थिएट्रिकल रन की सक्सेस पर ही है.'

कब और कहां रिलीज होगी 'धुरंधर 2'

'धुरंधर' फिल्म यानी कि इस फिल्म का पहला पार्ट नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है. जिसे भी दर्शकों की अच्छी खासी प्रतिक्रिया मिली है. तो वहीं इसके सीक्वल के राइट्स पहले से ही जिओ हॉटस्टार ने खरीद लिए हैं. हालांकि ओटीटी पर फिल्म देखने वाले दर्शकों को अभी इसकी स्ट्रीमिंग के लिए इंताजर करना होगा. इस बारे में बात करते हुए सोर्स ने ये बताया है कि 'धुरंधर 2' ओटीटी पर मई के तीसरे हफ्ते तक या जून में रिलीज हो सकती है. फिलहाल मेकर्स की प्रयॉरिटी बिग स्क्रीन यानी सिनेमाघर हैं. ऐसे में अभी यहां पर ही दर्शकों की भीड़ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है.

'धुरंधर 2' का कलेक्शन

बता दें कि ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म में रणवीर सिंह, सारा अर्जुन, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त समेत कई और एक्टर्स नजर आए. वहीं इसके कलेक्शन की बात करें तो इसने हर भाषा में अपना पलड़ा भारी रखा है. फिल्म ने नौ दिनों में कुल कलेक्शन इंडिया में 700 करोड़ के पार किया है. तो वहीं वर्ल्डवाइड ये फिल्म 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है.