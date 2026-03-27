देहरादून में स्ट्रीट डॉग फीडिंग पर नई व्यवस्था, 25 स्थान निर्धारित, उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना

शहर में आवारा कुत्तों को लेकर अक्सर होने वाली घटनाओं और सार्वजनिक स्थानों पर बिखरी गंदगी से निजात दिलाने के लिए देहरादून नगर निगम ने एक अहम और दूरगामी कदम उठाया है. अब शहर में कहीं भी चाहे सड़क हो, गली हो या पार्क आवारा कुत्तों को खाना खिलाना नियमों के दायरे में आ गया है. नगर निगम ने पहली बार शहर में 25 निर्धारित डॉग फीडिंग प्वाइंट तय किए हैं, जहाँ ही स्ट्रीट डॉग को भोजन देने की अनुमति होगी.

नगर निगम प्रशासन ने स्ट्रीट डॉग मैनेजमेंट को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की है. इसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में चिन्हित स्थानों पर डॉग फीडिंग प्वाइंट स्थापित किए गए हैं. इन स्थानों पर बोर्ड लगाए जाएंगे और यहाँ खाना खिलाने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह स्थान साफ-सुथरा बना रहे.

नगर निगम के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. वरुण अग्रवाल के अनुसार यह पूरी पहल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें प्रत्येक वार्ड में कम से कम एक फीडिंग स्पॉट बनाने का निर्देश दिया गया है.

कहां-कहां बने हैं फीडिंग प्वाइंट?

फिलहाल, शहर के 23 वार्डों में कुल 25 फीडिंग प्वाइंट बनाए जा चुके हैं. इनमें राजपुर, कौलागढ़, बल्लूपुर, यमुना कॉलोनी, विजय पार्क, वसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी, टर्नर रोड, मौहब्बेवाला, मोथरोवाला, आमवाला तरला, मोहकमपुर, सेवला कल्ला, भारूवाला ग्रांट, रेसकोर्स दक्षिण, केदारपुर, चंद्रबनी, नवादा, बालावाला और नखुवावाला शामिल हैं. नगर निगम का लक्ष्य है कि आने वाले समय में शहर के सभी 100 वार्डों में कम से कम एक-एक फीडिंग प्वाइंट स्थापित किया जाए.

नियम तोड़ा तो क्या होगा?

नगर निगम ने उल्लंघन के लिए तीन चरणों में कार्रवाई की व्यवस्था की है जिसके तहत पहले चरण में संबंधित व्यक्ति को समझाइश दी जाएगी. यदि वह फिर भी नहीं माना तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा. यदि इसके बाद भी नियम का उल्लंघन जारी रहा तो ₹2000 का चालान काटा जाएगा.

निगरानी की जिम्मेदारी किसकी?

इन फीडिंग प्वाइंट की देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित वार्ड के सफाई सुपरवाइजरों को सौंपी गई है. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि फीडिंग प्वाइंट पर ही कुत्तों को भोजन दिया जाए, स्थान पर स्वच्छता बनी रहे, और कुत्तों को नियमित भोजन मिल रहा है या नहीं, इसकी नियमित रिपोर्ट निगम को दी जाए.

इसके अलावा नगर निगम के पशु चिकित्सा अनुभाग ने वार्ड पार्षदों से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं. यदि किसी वार्ड में किसी अन्य स्थान पर फीडिंग प्वाइंट की आवश्यकता है, तो पार्षद उस स्थान को प्रस्तावित कर सकते हैं.

इस व्यवस्था से क्या बदलेगा?

नगर निगम का मानना है कि यदि आवारा कुत्तों को एक निश्चित स्थान पर नियमित भोजन मिलता रहेगा, तो वे मोहल्लों और सार्वजनिक स्थानों पर कम भटकेंगे इससे नागरिकों पर कुत्तों के आक्रामक व्यवहार का खतरा भी घटेगा. साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर खाना बिखरने से होने वाली गंदगी पर भी लगाम लगेगी.

यह कदम एक ओर पशु प्रेमियों की भावनाओं का सम्मान करता है, तो दूसरी ओर शहर की स्वच्छता और नागरिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता देता है. अब देखना यह होगा कि जमीनी स्तर पर इस व्यवस्था का कितनी सख्ती और ईमानदारी से पालन होता है.